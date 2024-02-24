Як прикордонники взяли перших полонених під час повномасштабного вторгнення РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Як прикордонники взяли перших полонених під час повномасштабного вторгнення РФ — відео

ДПСУ
Прикордонники

Прикордонники розповіли, як вони взяли перших російських полонених під час повномасштабного нападу Російської Федерації два роки тому.

Як прикордонники взяли перших полонених

Перших окупантів прикордонники взяли в полон зранку 24 лютого 2022 року. У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів, — заявили в службі.

За даними прикордонників, вони тоді підбили ворожу БМП з РПГ-17. Однак механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП.

Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі — місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська, — повідомили в ДПСУ.

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Українські військові з 128 окремої гірсько-штурмової бригади відбили атаку злочинної армії РФ та взяли у полон більше 10 російських окупантів. 

Українським військовим вдалось відбити атаку російських окупантів і взяти у полон 11 військових злочинців.

Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій — бронетехніку накрили та пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці сховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр, — зазначається у дописі українських військових.

Військові підкреслили, що після серії влучних кулеметних черг вцілілі окупанти вирішили здатись в полон.

Серед полонених опинилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один житель Санкт-Петербурга. Усі — військові 71 мотострілецького полку російської армії.

Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а потім поповнять фонд для обміну полоненими, — підкреслюють українські військові.

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