Як прикордонники взяли перших полонених під час повномасштабного вторгнення РФ — відео

Прикордонники розповіли, як вони взяли перших російських полонених під час повномасштабного нападу Російської Федерації два роки тому.
Як прикордонники взяли перших полонених
За даними прикордонників, вони тоді підбили ворожу БМП з РПГ-17. Однак механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП.
ЗСУ показали полонених росіян на Запорізькому напрямку
Українські військові з 128 окремої гірсько-штурмової бригади відбили атаку злочинної армії РФ та взяли у полон більше 10 російських окупантів.
Українським військовим вдалось відбити атаку російських окупантів і взяти у полон 11 військових злочинців.
Військові підкреслили, що після серії влучних кулеметних черг вцілілі окупанти вирішили здатись в полон.
Серед полонених опинилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один житель Санкт-Петербурга. Усі — військові 71 мотострілецького полку російської армії.
Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а потім поповнять фонд для обміну полоненими, — підкреслюють українські військові.
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