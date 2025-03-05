Как пражабы смогли выжить 252 млн лет назад — данные исследования

Массовое пермское вымирание стало одним из самых разрушительных событий в истории Земли. 252 миллиона лет назад 90% живых организмов погибли, но некоторые виды выжили, включая древних родственников лягушек.
Главные тезисы
- Темноспондии выжили во время пермского вымирания благодаря приспособленности к разнообразной добыче и пресной воде.
- Ученые изучили 100 ископаемых представителей темноспондий и обнаружили стабильный диапазон размеров тела во время кризиса.
- Экстремальное глобальное потепление после пермского периода заставило темноспондий мигрировать из тропиков для спасения от жары.
Как пражабы обхитрили смертельное вымирание на Земле
Ученые из Бристольского университета в своем исследовании выяснили, как темноспондильной группе удалось выжить во время массового пермского вымирания.
Одной из самых больших загадок было выживание и процветание большой группы амфибий под названием темноспондиил. Это были хищные животные, питавшиеся рыбой и другой добычей, но прежде всего связанные с водой, как и современные амфибии, такие как лягушки и саламандры. Мы знаем, что климат тогда был жарким, особенно после вымирания, — рассказал ведущий автор работы из Бристольской школы биологических наук Аамир Мехмуд.
Чтобы выяснить, как выжили темноспондильные, ученые изучили 100 ископаемых этой группы, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа. Результаты показали, что успех выживания заключался в их приспособленности.
Также ученые заметили, что темноспондильная не сильно изменилась в период кризиса. Они сохранили тот же самый диапазон размеров тела, что и до массового пермского вымирания.
Только через примерно 5 миллионов лет после окончания массового пермского вымирания у древних амфибий резко увеличились размеры тела и экологические роли. Однако это разнообразие было временным и впоследствии уменьшилось, подчеркнули ученые.
В издании напомнили, что после пермского периода начался триасовый период. Его первые пять миллионов лет были отмечены интенсивной вулканической деятельностью, приведшей к глобальному потеплению, засухе, низкому содержанию кислорода, кислотным дождям и лесным пожарам.
По словам ученых, экстремальное глобальное потепление заставило темноспондильных мигрировать из тропиков, чтобы спастись от сильной жары.
Наша работа показывает, что темноспондии неожиданно смогли пересечь тропическую мертвую зону.
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