Як пражаби змогли вижити 252 млн років тому — дані дослідження

Масове пермське вимирання стало однією з найбільш руйнівних подій в історії Землі. 252 мільйони років тому 90% живих організмів загинуло, але деякі види вижили, включно з давніми родичами жаб.

Як пражаби обхитрували смертельне вимирання на Землі

Вчені з Бристольського університету у своєму дослідженні з'ясували, як групі темноспондильних вдалося вижити під час масового пермського вимирання.

Однією з найбільших загадок було виживання і процвітання великої групи амфібій під назвою темноспондііли. Це були хижі тварини, які харчувалися рибою та іншою здобиччю, але насамперед були пов'язані з водою, як і сучасні амфібії, такі як жаби і саламандри. Ми знаємо, що клімат тоді був спекотним, особливо після вимирання, — розповів провідний автор роботи з Бристольської школи біологічних наук Аамір Мехмуд.

Щоб з'ясувати те, як вижили темноспондильні, вчені вивчили 100 викопних цієї групи, проаналізувавши розміри їхнього тіла, зуби та особливості черепа. Результати показали, що успіх виживання полягав у їхній пристосованості.

За словами вчених, темноспондильні є універсалами. Вони можуть харчуватися різноманітною здобиччю в прісноводному середовищі існування. Завдяки стабільному джерелу їжі ці земноводні процвітали, поки наземні хижаки боролися з дефіцитом ресурсів. Поширити

Також учені помітили, що темноспондильні не сильно змінилися в період кризи. Вони зберегли той самий діапазон розмірів тіла, що й до масового пермського вимирання.

Лише через приблизно через 5 мільйонів років після закінчення масового пермського вимирання у стародавніх амфібій різко збільшилися розміри тіла та екологічні ролі. Однак це розмаїття було тимчасовим і згодом зменшилося, підкреслили вчені.

У виданні нагадали, що після пермського періоду розпочався тріасовий період. Його перші п'ять мільйонів років були відзначені інтенсивною вулканічною діяльністю, що призвела до глобального потепління, посухи, низького вмісту кисню, кислотних дощів і лісових пожеж.

За словами вчених, екстремальне глобальне потепління змусило темноспондильних мігрувати з тропіків, щоб врятуватися від сильної спеки.