Как ВЛК будет определять пригодность военнообязанных — перечень главных изменений

4 мая по приказу министра обороны начали действовать изменения, внесенные в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Какие главные изменения в проведении ВЛК и определении пригодности военных

В мае вступают в силу важные изменения, касающиеся определения непригодности к службе, а также ВЛК.

Эти изменения вводятся так называемым законом о мобилизации и обновленным 402 Приказом МОУ. В частности, в них вошло:

Приказ 402 Минобороны теперь фактически исключает индивидуальную оценку врачом — годный или непригодный военный к службе.

Такое решение должно окончательно решить проблему, когда врач мог признать пригодным к службе военного после тяжелой "акубаротравмы" ("контузии"). Теперь такие состояния, как ампутация конечностей, потеря одного глаза, тяжелая "акубаротравма", определены непригодными к военной службе. Очень важно, что теперь военные с ампутациями конечностей смогут уволиться по собственному желанию.

Решение штатной ВЛК о контрольном обследовании (для обжалующих постановление ВЛК) обязательно к выполнению в течение месяца . Обследование будет проходить в другом заведении.

Статуса ограниченной пригодности к военной службе уже не существует .

Аналогичной замены ему не будет. Обновленное законодательство предусматривает такой статус как " Применимые к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Однако он не равен прежнему "ограниченно пригодны". Для определения, попадает ли военный под этот статус, нужно смотреть 402 приказ, расписание болезней и приложения к нему.

Обновленное расписание болезней ужесточилось в контексте увольнения со службы для военных, имеющих незначительные нарушения функций организма. Такие диагнозы не будут являться основаниями для получения заключения о непригодности к службе.

К примеру, военные с ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью I стадии, которые были ограниченно пригодными, сейчас будут полностью пригодны — даже для службы в ДШУ. Военные, имея грыжи с умеренными или незначительными нарушениями функций, также будут пригодны, но с исключением возможности служить в ДШУ.

Незначительные нарушения из-за болезней костно-мышечной системы, артрозы, болезни позвоночника, травмы конечностей и переломы также являются основанием определить военных полностью пригодными. По некоторым распространенным заболеваниям все же ограничили службу только в тыловых частях. Например, военный с некоронарогенными болезнями сердца и нарушение сердечного ритма с сердечной недостаточностью I стадии раньше мог быть полностью пригоден к службе, но сейчас — только для "тыловых" должностей. Также, военные с легкими психическими проявлениями или умеренно выраженными невротическими и депрессивными расстройствами, которые ранее были ограниченно пригодными, будут пригодны только к тыловым должностям.

Появилась норма, что когда непригодны к военной службе/непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев в период оформления увольнения не могут по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности, ВЛК одновременно с постановлением о непригодности принимает постановление "Требует освобождения от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья на срок, необходимый для оформления увольнения, но не более 30 календарных дней со дня окончания медицинского осмотра."

Это важное изменение, позволяющее не быть вовлеченным в выполнение боевых заданий или выполнение других служебных обязанностей уже после признания непригодным комиссией.

Изменен максимальный срок непрерывного лечения военных (включая отпуск для лечения по болезни и отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

Теперь есть возможность непрерывно находиться на лечении до 12 месяцев, сохраняя финансовое обеспечение как в Украине, так и за границей. Обязательный медосмотр ВЛК — в течение первых 4 месяцев лечения (для определения потребности в дальнейшем лечении).

Лечение за границей предусматривает время предоставления медпомощи, перемещение между медучреждениями, время ожидания между этапами лечения, реабилитации или протезирования.

Для военных, лечащихся за границей, предусмотрены дистанционные ВЛК . Для этого нужно направление командиров, документы о лечении в иностранных медучреждениях. После возвращения такие военные должны пройти обязательную ВЛК — для определения пригодности к службе или потребности в длительном лечении

Для определения потребности в отпуске для лечения болезни или травмы военных будут направляться на медосмотр.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским уже 16 апреля. Документ был обнародован на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая — читайте в материале .

Напомним, 8 мая Совет проголосовал за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать не менее 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.