Как ВВК будет оценивать пригодность военнослужащих — новые правила
Категория
Украина
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Как ВВК будет оценивать пригодность военнослужащих — новые правила

Министерство обороны Украины
ВВК
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Согласно новому заявлению департамента здравоохранения Министерства обороны Украины, члены военно-врачебной комиссии теперь не имеют полномочий самостоятельно определять пригоден ли человек к военной службе. Теперь этот вопрос урегулирован четкими нормами.

Как теперь будут определять пригодность

4 мая по приказу министра обороны начали действовать изменения, внесенные в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне нет статуса "ограниченно пригодный" и установлен список болезней, по которым будет определяться, подлежит ли человек мобилизации.

В департаменте Министерства обороны отмечают:

Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВЛК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления

Теми же четкими нормами, упомянутыми выше, является список болезней, обнародованный недавно Министерством обороны.

До 4 февраля 2025 года мужчины 18-16 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти ВЛК, сообщается в ведомстве.

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