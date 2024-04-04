Отмена статуса "ограничено пригодный". В Минобороны выступили с объяснениями

Министерство обороны Украины объяснили, к чему готовиться бойцам ВСУ и военнообязанным после обнародования закона об отмене статуса "ограниченно пригодный".
Что означает отмена статуса "ограниченно пригодный"
Как уже упоминалось ранее, 3 апреля был обнародован закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Его уже подписал глава государства Владимир Зеленский.
В украинском оборонном ведомстве обращают внимание на то, что отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу (пригодный/непригодный).
Что также важно понимать, закон вступает в силу через месяц после опубликования — 4 мая 2024 года.
Те украинцы, которые были признаны "ограниченно пригодными", должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления закона в силу. То есть, до 4 февраля 2025 года.
После повторного осмотра военные, которые будут признаны непригодными — будут уволены с военной службы, а те, что будут признаны пригодными — продолжат службу.
Зеленский оценил вероятность проведения контрнаступления ВСУ в 2024 году
Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает сценарий, согласно которому наши воины могут начать новое контрнаступление на поле боя уже в текущем году.
По его убеждению, в случае сохранения стабильной ситуации на фронте у Украины будет время вооружить и научить новые бригады для проведения контрнаступления в этом году.
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