Скасування статусу "‎обмежено придатний". У Міноборони виступили з поясненнями

Міністерство оборони України пояснили, до чого готуватися бійцям ЗСУ та військовозобовʼязаним після оприлюднення закону про скасування статусу "‎обмежено придатний".

Що означає скасування статусу "‎обмежено придатний"

Як уже згадувалося раніше, 3 квітня був оприлюднений закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Його уже підписав глава держави Володимир Зеленський.

В українському оборонному відомстві звертають увагу на те, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).

Що також важливо розуміти, закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.

Ті українці, які були визнані "обмежено придатними", повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.

Після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби, — йдеться в заяві Міноборони України. Поширити

Після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу.

Фото: mil.gov.ua

Зеленський оцінив ймовірність проведення контрнаступу ЗСУ в 2024 році

Український лідер Володимир Зеленський не відкидає сценарій, згідно з якими наші воїни можуть розпочати новий контрнаступ на полі бою.

На його переконання, у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.