Скасування статусу "‎обмежено придатний". У Міноборони виступили з поясненнями

Міністерство оборони України пояснили, до чого готуватися бійцям ЗСУ та військовозобовʼязаним після оприлюднення закону про скасування статусу "обмежено придатний".
Що означає скасування статусу "обмежено придатний"
Як уже згадувалося раніше, 3 квітня був оприлюднений закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
Його уже підписав глава держави Володимир Зеленський.
В українському оборонному відомстві звертають увагу на те, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).
Що також важливо розуміти, закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.
Ті українці, які були визнані "обмежено придатними", повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.
Після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу.
Зеленський оцінив ймовірність проведення контрнаступу ЗСУ в 2024 році
Український лідер Володимир Зеленський не відкидає сценарій, згідно з якими наші воїни можуть розпочати новий контрнаступ на полі бою.
На його переконання, у разі збереження стабільної ситуації на фронті, в України буде час озброїти і навчити нові бригади для проведення контрнаступу цього року.
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