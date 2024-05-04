По словам руководителя Департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой, в соответствии с изменениями в приказе по ВЛК, при определении пригодности к военной службе будут учитываться не только болезни, а также нарушение функций организма.

Что известно о новых правилах определения пригодности к военной службе

Сухорукова отметила, что согласно обновленному приказу №402, исключаемое понятие ограничено пригодное.

В соответствии с этим, человек может иметь статус либо пригодного к военной службе, либо непригодного.

В пригодных полностью пригодны или пригодны к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии годности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций, — объясняет Сухорукова. Поделиться

По ее словам, все заболевания разбиты на группы, каждая из которых содержит несколько категорий.

Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз — в зависимости от степени нарушения функций, — подчеркнула руководитель Департамента здравоохранения Минобороны. Поделиться

Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу "заболевание — степень нарушения функций".

В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригодный", в котором около 5 тыс диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так полностью и непригодны, опять же, в зависимости от степени нарушения функций , — подчеркнула Сухорукова. Поделиться

Как на примерах будет определяться пригодность или непригодность

Она также привела примеры:

была язва, остался только рубец — человек годен;

язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка — не годен;

ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев — не годится;

отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) — не пригоден;

Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.