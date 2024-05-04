По словам руководителя Департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой, в соответствии с изменениями в приказе по ВЛК, при определении пригодности к военной службе будут учитываться не только болезни, а также нарушение функций организма.
Что известно о новых правилах определения пригодности к военной службе
Сухорукова отметила, что согласно обновленному приказу №402, исключаемое понятие ограничено пригодное.
В соответствии с этим, человек может иметь статус либо пригодного к военной службе, либо непригодного.
По ее словам, все заболевания разбиты на группы, каждая из которых содержит несколько категорий.
Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу "заболевание — степень нарушения функций".
Как на примерах будет определяться пригодность или непригодность
Она также привела примеры:
была язва, остался только рубец — человек годен;
язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка — не годен;
ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев — не годится;
отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) — не пригоден;
Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.
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