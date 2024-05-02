Минобороны запускает электронный кабинет военнообязанного. Он заработает 18 мая.
Запуск работы кабинета военнообязанного
Замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода рассказала о нововведениях.
Она объяснила, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».
Итак, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах:
в ТЦК и СП,
через ЦНАП,
через электронный кабинет военнообязанного.
Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Обновить данные можно будет и из-за границы.
После обновления данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным.
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