Запуск работы кабинета военнообязанного

Замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода рассказала о нововведениях.

18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

Она объяснила, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».

Итак, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах:

в ТЦК и СП,

через ЦНАП,

через электронный кабинет военнообязанного.

Это будет мобильное приложение, его можно будет скачать в App Store и в Google Play Market… Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три «поля» и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберег» для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре, — сказала заместитель министра. Поделиться

Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Обновить данные можно будет и из-за границы.

После обновления данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным.