Когда заработает электронный кабинет военнообязанного — данные Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Когда заработает электронный кабинет военнообязанного — данные Минобороны

Минобороны
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Источник:  Радио Свобода

Минобороны запускает электронный кабинет военнообязанного. Он заработает 18 мая.

Запуск работы кабинета военнообязанного

Замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода рассказала о нововведениях.

18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины

Она объяснила, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».

Итак, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах:

  • в ТЦК и СП,

  • через ЦНАП,

  • через электронный кабинет военнообязанного.

Это будет мобильное приложение, его можно будет скачать в App Store и в Google Play Market… Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три «поля» и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберег» для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре, — сказала заместитель министра.

Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК. Обновить данные можно будет и из-за границы.

После обновления данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным.

Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно, — добавила она.

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