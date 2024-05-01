Міноборони запускає електронний кабінет військовозобов’язаного. Він запрацює 18 травня.
Запуск роботи кабінету військовозобов’язаного
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода розповіла про нововведення.
Вона пояснила, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».
Отже, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах:
в ТЦК та СП,
через ЦНАП
через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані можна буде й із з-закордону.
Після оновлення даних якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним.
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