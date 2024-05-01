Запуск роботи кабінету військовозобов’язаного

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода розповіла про нововведення.

18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

Вона пояснила, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Отже, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах:

в ТЦК та СП,

через ЦНАП

через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі, — сказала заступниця міністра. Поширити

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані можна буде й із з-закордону.

Після оновлення даних якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним.