Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного — дані Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного — дані Міноборони

Міноборони
Джерело:  Радіо Свобода

Міноборони запускає електронний кабінет військовозобов’язаного. Він запрацює 18 травня. 

Запуск роботи кабінету військовозобов’язаного

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода розповіла про нововведення.

18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони України

Вона пояснила, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Отже, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах:

  • в ТЦК та СП,

  • через ЦНАП

  • через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі, — сказала заступниця міністра.

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані можна буде й із з-закордону.

Після оновлення даних якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним.

Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно, — додала вона.

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