За словами керівниці Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксани Сухорукової, відповідно до змін до наказу щодо ВЛК, при визначенні придатності до військової служби будуть враховуватись не тільки хвороби, а також порушення функцій організму.
Що відомо про нові правила визначення придатності до військової служби
Сухорукова зазначила, що відповідно до оновленого наказу №402, виключається поняття обмежено придатний.
Відповідно до цього, людина може мати статус або придатної до військової служби, або непридатної.
За її словами, всі захворювання розбиті на групи, кожна з яких містить кілька категорій.
Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання — ступінь порушення функцій".
Як на прикладах визначатиметься придатність чи непридатність
Вона також навела приклади:
була виразка, залишився тільки рубець — людина придатна;
виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку — не придатний;
ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців — не придатний;
відсутність одного ока (сліпота одного ока) — не придатний;
Сухорукова також нагадала, що у випадку погіршення здоров’я у військослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.
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