Як визначатимуть придатність військовозобов'язаних — пояснення Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Як визначатимуть придатність військовозобов'язаних — пояснення Міноборони

Мобілізація в Україні
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівниці Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксани Сухорукової, відповідно до змін до наказу щодо ВЛК, при визначенні придатності до військової служби будуть враховуватись не тільки хвороби, а також порушення функцій організму. 

Що відомо про нові правила визначення придатності до військової служби

Сухорукова зазначила, що відповідно до оновленого наказу №402, виключається поняття обмежено придатний.

Відповідно до цього, людина може мати статус або придатної до військової служби, або непридатної.

В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій, — пояснює Сухорукова.

За її словами, всі захворювання розбиті на групи, кожна з яких містить кілька категорій.

Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз — в залежності від ступеню порушення функцій, — підкреслила керівниця Департаменту охорони здоров’я Міноборони.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання — ступінь порушення функцій".

Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5 тис діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій, — підкреслила Сухорукова.

Як на прикладах визначатиметься придатність чи непридатність

Вона також навела приклади:

  • була виразка, залишився тільки рубець — людина придатна;

  • виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку — не придатний;

  • ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців — не придатний;

  • відсутність одного ока (сліпота одного ока) — не придатний;

Сухорукова також нагадала, що у випадку погіршення здоров’я у військослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи, — зазначила вона.

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