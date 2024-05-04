Як ВЛК оцінюватиме придатність військовозобов'язаних — нові правила
Категорія
Україна
Дата публікації

Як ВЛК оцінюватиме придатність військовозобов'язаних — нові правила

Міністерство оборони України
ВЛК

Згідно з новою заявою департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, члени військово-лікарської комісії тепер не мають повноважень самостійно визначати чи придатна людина до військової служби. Тепер це питання врегульоване чіткими нормами.

Як тепер визначатимуть придатність

4 травня за наказом міністра оборони почали діяти зміни, внесені до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер не існує статусу “обмежено придатний” і встановлений список хвороб, за якими визначатиметься, чи підлягає людина мобілізації.

У департаменті Міністерства оборони зазначають:

Фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви

Тими самими чіткими нормами, які були згадані вище, є список хвороб, оприлюднений нещодавно Міністерством оборони.

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-16 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти ВЛК, повідомляється у відомстві.

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