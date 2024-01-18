Как война против Украины повлияла на курс рубля и цены в РФ – данные разведки Британии
Категория
Экономика
Дата публикации

Как война против Украины повлияла на курс рубля и цены в РФ – данные разведки Британии

Минобороны Британии
Деньги
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Война РФ против Украины оказала негативное влияние на перспективы российской экономики. Импорт рос быстрее, чем экспорт, что способствовало обесцениванию рубля с начала войны и являлось движущей силой инфляции.

Что происходит с экономикой РФ

Как отмечает разведка, поскольку Россия наращивает расходы по обороне за счет других областей, риск перегрева российской экономики остается вероятным.

Как отмечается в сводке, центральный банк России повысил процентную ставку на 1 п.п. к новой базовой ставке 16%. Это пятое повышение с момента начала нынешнего цикла повышений в июле 2023 года, когда базовая ставка была установлена на уровне 6,5%.

По данным британской разведки, инфляция в России продолжала ускоряться в конце 2023 г., поднявшись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 6,7% в октябре.

По оценкам российской статистической службы, инфляция в 2023 году составит 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка.

Военный бюджет РФ

В 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов или почти треть своих общих расходов.

В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) — на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

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