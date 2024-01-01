Какой фильм на Netflix стал хитом 2023 года для украинцев
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Какой фильм на Netflix стал хитом 2023 года для украинцев

"Довбуш"
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Источник:  Суспільне. Культура

В новогоднюю ночь украинцы на Netflix больше всего смотрели фильм Олеся Санина "Довбуш". Фильм не только № 1 на сегодня, но и наиболее предпочитаемая украинская работа на платформе.

Фильм "Довбуш" пришелся по душе украинцам

В новогоднюю ночь на Netflix украинцы смотрели именно фильм Олеся Санина. Также "Довбуш" лидирует в рейтинге предпочтений украинцев на платформе.

"Довбуш"
facebook.com/netflix

Приключенческо-исторический экшн "Довбуш" основан на реальных исторических событиях начала XVIII века. Сюжет разворачивается вокруг восстания опришков против польской шляхты.

На Netflix фильм появился 29 декабря.

Премьера фильма состоялась 24 августа в Украине, кроме того, более 20 стран купили права на ее показ. А всего через четыре недели показов фильм стал самой кассовой игровой лентой 2023 года в украинском кинопрокате. А после тринадцатого уик-энда она собрала в прокате 67 794 722 грн и 480 351 проданный билет.

Съемки фильма начались в 2018 году. Для него специально построили или восстановили более 20 локаций, а в самых масштабных сценах участвовало 500 человек. Бюджет фильма составляет 120 млн грн, из них 65 млн выделили из госбюджета.

"Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

Напомним, фильм "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года. За 4 недели в прокате кассовые сборы "Довбуша" достигли 43,1 млн грy.

Ленту снимали несколько лет. Она должна была выйти в прокат в 2020 году, но из-за пандемии премьера была перенесена на май 2022 года. Помешала война, однако в 2023 году один из самых дорогих украинских фильмов увидел зритель.

Режиссером фильма является Олесь Санин. Часть команды фильма служит в ВСУ.

Фильм создан кинокомпанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

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