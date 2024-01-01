Який фільм на Netflix став хітом 2023 року для українців

У новорічну ніч українці на Netflix найбільше дивилися стрічку Олеся Саніна "Довбуш". Вона не тільки № 1 на сьогодні, а й найбільш уподобана українська робота на платформі.

Фільм “Довбуш” припав до вподоби українцям

У новорічну ніч на Netflix українці дивилися саме стрічку Олеся Саніна. Також “Довбуш” лідирує у рейтингу вподобань українців на платформі.

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Пригодницько-історичний екшн "Довбуш" заснований на реальних історичних подіях початку XVIII століття. Сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти.

На Netflix стрічка з'явилася 29 грудня.

Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня в Україні, окрім того, понад 20 країн купили права на її показ. А всього за чотири тижні показів фільм став найкасовішою ігровою стрічкою 2023 року в українському кінопрокаті. А після тринадцятого вікенду вона зібрала у прокаті 67 794 722 грн та 480 351 проданий квиток.

Зйомки фільму розпочалися у 2018 році. Для нього спеціально побудували або відновили понад 20 локацій, а у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. Бюджет фільму становить 120 млн грн, з них 65 млн виділили з держбюджету.

“Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року

Нагадаємо, фільм "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом року. За 4 тижні в прокаті касові збори "Довбуша" сягнули 43,1 млн гривень.

Стрічку знімали кілька років. Вона мала вийти в прокат у 2020 році, але через пандемію прем'єру перенесли на травень 2022 року. Завадила війна, однак у 2023 році один з найдорожчих українських фільмів побачив глядач.

Режисером стрічки є Олесь Санін. Частина команди фільму наразі служить в ЗСУ.

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.