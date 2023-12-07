Канада и страны G7 запретили импорт российских бриллиантов и ювелирки
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Канада и страны G7 запретили импорт российских бриллиантов и ювелирки

Бриллиант
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Источник:  МИД Канады

Канада объявила о введении ограничений на импорт российских бриллиантов и сопутствующих ювелирных изделий с ними вместе со своими партнерами по "Большой семерке".

Что известно о запрете импорта бриллиантов РФ

Западные страны окончательно договорились ввести санкции по алмазам из РФ. Запрет на импорт начнет действовать с 1 января 2024, в течение следующего года эмбарго на обращение этих камней будет внедряться поэтапно.

При этом российские алмазы, продаваемые через третьи страны, будут подпадать под эмбарго с марта.

Введение этого запрета в согласовании с нашими партнерами по G7 посылает России четкий сигнал: мы не будем терпеть использование Россией доходов от бриллиантов для финансирования войны, - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она призвала российского диктатора Путина «немедленно положить конец неоправданной захватнической войне против Украины».

Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько необходимо, - подчеркнула министр.

Санкции на импорт алмазов РФ

6 декабря государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита объявили о намерениях до 1 января 2024 г. ввести ограничения на бриллианты российского производства.

К 1 сентября 2024 года страны "Группы семи", являющиеся основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться по этому вопросу со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

В ЕС ранее говорили, что также намерены ввести санкции против бриллиантов российского происхождения, но ждут решения G7, объясняющего механизм такого запрета.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия - член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

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