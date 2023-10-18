G7 готовит несколько вариантов ограничений на продажу российских бриллиантов

Страны-члены Большой семерки на этой неделе планируют обсудить введение ограничений на продажу бриллиантов российского происхождения.

Что известно об ограничениях на продажу российских бриллиантов

Отмечается, что уже на этой неделе G7 обсудит 4 варианта ограничений на продажу и покупку бриллиантов российского происхождения.

В частности, во время встречи технических представителей G7 будут обсуждаться санкции против бриллиантов российского происхождения с тем, чтобы ограничить доходы страны-агрессора на продолжение войны против Украины.

В частности, предложения подготовили Бельгия, Индия, группа ювелирной промышленности из Франции и Всемирный алмазный совет.

Что известно о переговорах между странами G7

По информации издания, стороны не могут договориться, откуда бриллианты будут попадать на рынки стран G7.

Кроме того, пока не ясно, как будет проверяться российское происхождение бриллиантов, а также какими будут пороги веса драгоценностей и последствия нарушения правил.

Индия и Бельгия предлагают, чтобы "точкой входа" были их алмазные биржи, французская группа предлагает определить несколько таких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает более саморегулирующуюся систему.

Позиция Нью-Дели и Брюсселя связана с их ролью в глобальной торговле бриллиантами. Но если Бельгия выступает за жесткую систему отслеживания происхождения драгоценностей, которая уже отлажена на ее бирже в Антверпене, Индия опасается, что это положит значительное бремя на ее малых и средних производителей.

По информации дипломатического источника издания, в настоящее время страны G7 ведут активные консультации по механизму отслеживания происхождения бриллиантов.