G7 готує кілька варіантів обмежень на продаж російських діамантів

Країни-члени Великої сімки цього тижня планують обговорити введення обмежень на продаж діамантів російського походження.

Що відомо про обмеження на продаж російських діамантів

Зазначається, що вже цього тижня G7 має обговорити 4 варіанти обмежень на продаж та купівлю діамантів російського походження.

Зокрема, під час зустрічі технічних представників G7 будуть обговорюватись санкції проти діамантів російського походження, аби обмежити доходи країни-агресора на продовження війни проти України.

Зокрема, пропозиції підготували Бельгія, Індія, група ювелірної промисловості з Франції та Всесвітня алмазна рада.

Що відомо про переговори між країнами G7

За інформацією видання, сторони не можуть домовитись, звідки діаманти потраплятимуть на ринки країн G7.

Окрім цього, наразі не зрозуміло, як перевірятиметься російське походження діамантів, а також якими будуть пороги ваги коштовностей і наслідки порушення правил.

Індія й Бельгія пропонують, щоб "пунктом входу" були їхні алмазні біржі, французька група пропонує визначити кілька таких місць, а Всесвітня алмазна рада пропонує більш саморегульовану систему.

Позиція Нью-Делі й Брюсселя пов’язана з їхньою роллю в глобальній торгівлі діамантами. Але якщо Бельгія виступає за жорстку систему відстеження походження коштовностей, яка вже налагоджена на її біржі в Антверпені, Індія побоюється, що це покладе значний тягар на її малих і середніх виробників.

За інформацією дипломатичного джерела видання, наразі країни G7 ведуть активні консультації, щодо механізму відстеження походження діамантів.