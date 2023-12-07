Канада та країни G7 заборонили імпорт російських діамантів та ювелірки

Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів ‬та супутніх ювелірних виробів з ними разом зі своїми партнерами по "Великій сімці".

Що відомо про заборону імпорту діамантів РФ

Західні країни остаточно домовилися запровадити санкції щодо алмазів із РФ. Заборона на імпорт почне діяти з 1 січня 2024 року, протягом наступного року ембарго на обіг цих каменів буде впроваджуватися поетапно.

При цьому, російські алмази, що продаються через треті країни, будуть підпадати під ембарго з березня.

Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від діамантів для фінансування війни, - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі. Поширити

Вона закликала російського диктатора Путіна «негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України».

Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно, - наголосила міністр. Поширити

Санкції на імпорт алмазів РФ

6 грудня держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024 року країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

У ЄС раніше говорили, що також мають намір запровадити санкції проти діамантів російського походження, але чекають на рішення G7, яке б пояснювало механізм такої заборони.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.