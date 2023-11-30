Карантин на пороге. В трех областях Украины превышен эпидемический порог заболевших COVID-19

В настоящее время в Украине циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость растет – за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 20%.

Карантин возвращается?

Зимой в Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех регионах количество заболевших уже превысило эпидемический порог, там могут ввести ограничительные противоэпидемические меры.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас по территории нашего государства циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость этим недугом растет. Так, за последнюю неделю количество больных увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей.

Еженедельно в Украине госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, в том числе один ребенок, – говорит главный санврач. Поделиться

Среди всех случаев заболеваемости COVID-19 сейчас занимает до 35%, утверждает Кузин. Почти 50% случаев заболеваемости коронавирусом и госпитализациями приходится на детей.

На западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.

В трех областях Украины превышен эпидемический порог. Это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных для этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры, – подчеркнул Кузин. Поделиться

Всего с начала эпидемического сезона гриппом и коронавирусом переболело уже более миллиона украинцев. Кузин призывает украинцев вакцинироваться.

Карантинные ограничения возможны

В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и скорее всего будет применяться даже и сейчас, – сказал Кузин. Поделиться

По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.