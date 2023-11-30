Карантин на пороге. В трех областях Украины превышен эпидемический порог заболевших COVID-19

В настоящее время в Украине циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость растет – за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 20%.
Карантин возвращается?
Зимой в Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех регионах количество заболевших уже превысило эпидемический порог, там могут ввести ограничительные противоэпидемические меры.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас по территории нашего государства циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость этим недугом растет. Так, за последнюю неделю количество больных увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей.
Среди всех случаев заболеваемости COVID-19 сейчас занимает до 35%, утверждает Кузин. Почти 50% случаев заболеваемости коронавирусом и госпитализациями приходится на детей.
На западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.
Всего с начала эпидемического сезона гриппом и коронавирусом переболело уже более миллиона украинцев. Кузин призывает украинцев вакцинироваться.
Карантинные ограничения возможны
В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
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