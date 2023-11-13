Возможен ли зимой карантин в Украине — прогноз Минздрава

Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже сейчас, в 2023 году.
Карантинные ограничения могут вернуться
В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Он напомнил, что обычно эти локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Учащихся отправляли на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращались к учебе. Это позволяло уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости – снизить распространение вируса в коллективах.
По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.
О том, будет ли это закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы решения, должны принимать местные эпидемиологи.
Новый подвид коронавируса в Украине.
Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что в его регионе вроде бы зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон - "Арктур".
Этот субвариант COVID-штамма Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.
Позже главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине на территории Ровенской области зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.
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