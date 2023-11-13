Возможен ли зимой карантин в Украине — прогноз Минздрава

Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже сейчас, в 2023 году.

Карантинные ограничения могут вернуться

В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доказательный" период, так и скорее всего будет применяться даже и сейчас, – сказал Кузин. Поделиться

По его словам, начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Есть определенные так называемые эпидемические пороги - то есть уровни заболеваемости, когда мы можем сказать, что уже в этой области происходит довольно существенная вспышка. То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры, - пояснил главный санитарный врач. Поделиться

Он напомнил, что обычно эти локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Учащихся отправляли на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращались к учебе. Это позволяло уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости – снизить распространение вируса в коллективах.

По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.

То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры - пояснил он. Поделиться

О том, будет ли это закрытие школ, масочный режим, ограничение какой-либо торговли или более жесткие нормы решения, должны принимать местные эпидемиологи.

И точно также ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Поэтому это вполне возможно, – добавил Кузин. Поделиться

Новый подвид коронавируса в Украине.

Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что в его регионе вроде бы зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон - "Арктур".

Этот субвариант COVID-штамма Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.

Позже главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине на территории Ровенской области зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.