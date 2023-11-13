Чи можливий взимку карантин в Україні — прогноз МОЗ

Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз, у 2023 році.
Карантинні обмеження можуть повернутися
У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
Він нагадав, що зазвичай ці локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл. Учнів відправляли на так званий карантин впродовж двох тижнів і потім вони поверталися до навчання. Це дозволяло зменшити саме рівень інфікування підлітків, дітей, під час піка захворюваності – знизити поширення вірусу у колективах.
За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.
Щодо того, чи буде це закриття шкіл, масковий режим, обмеження якоїсь торгівлі або більш жорсткі якісь норми рішення, мають приймати місцеві епідеміологи.
Новий підвид коронавірусу в Україні
Раніше глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що у його регіоні начебто зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон – "Арктур".
Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.
Пізніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні на території Рівненської області був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20-ти років.
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