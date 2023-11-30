Карантин на порозі. У трьох областях України перевищено епідемічний поріг хворих на COVID-19

Зараз в Україні циркулює 14 штамів COVID-19. Захворюваність зростає – за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 20%.
Карантин повертається?
Взимку в Україні зростає захворюваність на COVID-19. У трьох регіонах кількість хворих уже перевищила епідемічний поріг, там можуть ввести обмежувальні протиепідемічні заходи.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.
За його словами, зараз територією нашої держави циркулює 14 штамів COVID-19. Захворюваність на цю недугу зростає. Так, за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 20%, порівняно з попереднім.
Серед всіх випадків захворюваності COVID-19 зараз займає до 35%, стверджує Кузін. Майже 50% випадків захворюваності на коронавірус і госпіталізацій припадає на дітей.
На заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.
Загалом від початку епідемічного сезону на грип та коронавірус перехворіло вже більше мільйона українців. Кузін закликає українців вакцинуватися.
Карантинні обмеження можливі
У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
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