Карманные часы пассажира "Титаника" выставили на аукцион в Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Карманные часы пассажира "Титаника" выставили на аукцион в Британии

Титаник
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Источник:  BBC

В Великобритании на аукционе Henry Aldridge and Son выставили женские карманные часы, принадлежавшие пассажиру "Титаника" - погибшему в катастрофе датчанку Гансу Кристенсену Гиварду.

Главные тезисы

  • Уникальные карманные часы пассажира “Титаника” были выставлены на аукцион в Великобритании.
  • Часы остановились в момент катастрофы лайнера.

Раритет из "Титаника" выставили на аукцион в Британии

Часы продаются его потомками и будут выставлены на аукцион Henry Aldridge and Son в Девизесе, графство Уилтшир, 26 апреля.

Стоимость лота оценивается в 50 тыс. фунтов стерлингов.

Часы были обнаружены на теле Гиварда, 27-летнего путешественника, который вместе с двумя друзьями направлялся в США и погиб во время катастрофы. Вместе с часами у него нашли счет в сберегательной книге, ключи, немного денег в кошельке, компас и паспорт — все эти вещи после трагедии вернули брату погибшего в Данию.

Эти часы задокументированы в официальном списке вещей Ганса, составленном властями через несколько недель после катастрофы "Титаника", и с тех пор остаются у его семьи, — заявил аукционист Эндрю Олдридж. — Механизм часов остановился во времени, когда 15 апреля 1912 года холодные воды Северной Атлантики поглотили не только его владельца, но и самый известный океанский лайнер всех времен — «Титаник».

История Гиварда вдохновила на написание книги об истории датчан из "Титаника". Часы со следами коррозии от морской воды также стали центральным экспонатом выставки, посвященной скандинавскому элементу истории "Титаника", состоявшейся в Копенгагене в 2012 году.

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