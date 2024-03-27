В США с аукциона продали культовые двери из "Титаника" за более чем 700 тыс долл

В США на аукционе Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood за 718 тыс долл. продали двери из фильма "Титаник", которые спасли Роуз (Кейт Уинслет).

Дверь из "Титаника" продана на аукционе

Двери, которые спасли Роуз в исполнении Кейт Уинсет и обрекли Джека Леонардо Ди Каприо на смерть, продали на аукционе.

The Hollywood Reporter сообщает, что дверь из бальсового дерева из «Титаника» 1997 года была продана за 718 750 долларов во время аукциона Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.

Они стали памятным предметом, который принес наибольшую сумму, обойдя культовый реквизит, например кнут Индианы Джонса из «Реликвии судьбы» и топор Джека Николсона из «Сяйва».

Хотя предмет обычно называют дверью, на аукционе отмечается, что изысканная конструкция "на самом деле была частью дверной коробки прямо над входом в лаунж первого класса [суда]".

RIGHT NOW: Today’s Planet Hollywood treasures include the famous wood piece that Rose and Jack clung to a the end of the Titanic. It’s a bidding war for the buyer who wants to test if they both could have fit…



🚨🚨SOLD for $718,750.00

The Planet Hollywood Auction is Live here:… pic.twitter.com/lHWIqfKsUs — Heritage Auctions (@HeritageAuction) March 23, 2024

Кроме того, шифоновое платье Винслет, которое она одевала во время последнего акта фильма, было продано за 125 000 долларов.

Поклонники давно спорили о том, могли бы Джек и Роуз вместе поместиться на панель, что теоретически спасло бы Джека от замерзания до смерти в последние моменты оскароносного фильма.

В прошлом году, примерно к 25-летию фильма, режиссер Джеймс Кэмерон проверил, могло ли это произойти с помощью команды ученых и каскадеров.

Вывод: «Джек мог бы выжить, но много переменных... [и] я думаю, что его мышление было таким: я не собираюсь делать что-то, что ставит ее под угрозу. И это на 100 процентов подходит его персонажу». Поделиться

Как пишет The Hollywood Reporter, судьбоносные двери стали одними из нескольких культовых голливудских реквизитов, проданных на аукционе.

Другой реквизит, проданный на аукционе: