У США з аукціону продали культові двері з "Титаніку" за понад 700 тис дол

У США на аукціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood за 718 тис дол продали двері з фільму "Титанік", які врятували Роуз (Кейт Вінслет).
Двері з "Титаніку" продали на аукціоні
Двері, які врятували Роуз у виконанні Кейт Вінсет і прирекли Джека Леонардо Ді Капріо на смерть, продали на аукціоні.
The Hollywood Reporter повідомляє, що двері з бальсового дерева з «Титаніка» 1997 року продали за 718 750 доларів під час аукціону Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.
Вони стали пам’ятним предметом, який приніс найбільшу суму, обійшовши культовий реквізит, як-от батіг Індіани Джонса з «Реліквії долі» та сокира Джека Ніколсона з «Сяйва».
Хоча предмет зазвичай називають дверима, на аукціоні зазначається, що вишукана конструкція «насправді була частиною дверної коробки прямо над входом у лаунж першого класу [судна]».
Крім того, шифонове плаття Вінслет, яке вона одягала під час останнього акту фільму, продали за 125 000 доларів.
Шанувальники давно сперечалися про те, чи могли б Джек і Роуз разом поміститися на панель, що теоретично врятувало б Джека від замерзання до смерті в останні моменти оскароносного фільму.
Минулого року, приблизно до 25-річчя фільму, режисер Джеймс Кемерон перевірив, чи могло б це статися за допомогою команди вчених і каскадерів.
Як пише The Hollywood Reporter, доленосні двері стали одними з кількох культових голлівудських реквізитів, які продали на аукціоні.
Інший реквізит, проданий на аукціоні:
Батіг Гаррісона Форда з «Реліквій ддолі» встановив рекорд як найдорожчий реквізит із франшизи (525 000 дол).
Також продано набір із трьох каменів Шанкара з фільму (100 тис дол), а також «чашу теслі» Святого Грааля з «Останнього хрестового походу» (87 500 дол).
червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея від Kingpin (350 тис дол).
Сокира Ніколсона з «Сяйва» (125 тис дол).
Чорний костюм симбіота Тобі Магуайра з фільму «Людина-павук 3» (125 тис дол).
Банка з крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у Парку Юрського періоду (250 тис дол).
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-