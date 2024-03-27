У США з аукціону продали культові двері з "Титаніку" за понад 700 тис дол
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У США з аукціону продали культові двері з "Титаніку" за понад 700 тис дол

Титанік
Джерело:  The Hollywood Reporter

У США на аукціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood за 718 тис дол продали двері з фільму "Титанік", які врятували Роуз (Кейт Вінслет).

Двері з "Титаніку" продали на аукціоні

Двері, які врятували Роуз у виконанні Кейт Вінсет і прирекли Джека Леонардо Ді Капріо на смерть, продали на аукціоні.

The Hollywood Reporter повідомляє, що двері з бальсового дерева з «Титаніка» 1997 року продали за 718 750 доларів під час аукціону Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.

Вони стали пам’ятним предметом, який приніс найбільшу суму, обійшовши культовий реквізит, як-от батіг Індіани Джонса з «Реліквії долі» та сокира Джека Ніколсона з «Сяйва».

Хоча предмет зазвичай називають дверима, на аукціоні зазначається, що вишукана конструкція «насправді була частиною дверної коробки прямо над входом у лаунж першого класу [судна]».

Крім того, шифонове плаття Вінслет, яке вона одягала під час останнього акту фільму, продали за 125 000 доларів.

Шанувальники давно сперечалися про те, чи могли б Джек і Роуз разом поміститися на панель, що теоретично врятувало б Джека від замерзання до смерті в останні моменти оскароносного фільму.

Минулого року, приблизно до 25-річчя фільму, режисер Джеймс Кемерон перевірив, чи могло б це статися за допомогою команди вчених і каскадерів.

Висновок: «Джек міг би вижити, але є багато змінних... [і] я думаю, що його мислення було таким: я не збираюся робити щось, що ставить її під загрозу. І це на 100 відсотків підходить його персонажу».

Як пише The Hollywood Reporter, доленосні двері стали одними з кількох культових голлівудських реквізитів, які продали на аукціоні.

Інший реквізит, проданий на аукціоні:

  • Батіг Гаррісона Форда з «Реліквій ддолі» встановив рекорд як найдорожчий реквізит із франшизи (525 000 дол).

  • Також продано набір із трьох каменів Шанкара з фільму (100 тис дол), а також «чашу теслі» Святого Грааля з «Останнього хрестового походу» (87 500 дол).

  • червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея від Kingpin (350 тис дол).

  • Сокира Ніколсона з «Сяйва» (125 тис дол).

  • Чорний костюм симбіота Тобі Магуайра з фільму «Людина-павук 3» (125 тис дол).

  • Банка з крему для гоління, яку Вейн Найт використовує для контрабанди ембріонів динозаврів у Парку Юрського періоду (250 тис дол).

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Категорія
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