Лондонську резиденцію Фредді Меркʼюрі продадуть на аукціоні

Garden Lodge знаходиться відразу за Кромвель-роуд у самому центрі елітного Кенсінгтона у Лондоні. Меркʼюрі написав тут багато своїх хітів.

Маєток Мерк'юрі у Лондоні виставлять на аукціон

Лондонську резиденцію музиканта та фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі Garden Lodge виставили на аукціон, стартова ціна будинку становить 38 млн дол

Про це пише Bloomberg.

Резиденція легенди рок-музики Фредді Мерк’юрі в Лондоні Garden Lodge вже 30 років перебуває у власності його подруги Мері Остін. Вона отримала більшу частину його спадщини та доглядала за маєтком після смерті співака в 1991 році. Подруга Фредді жила в цьому будинку, а тепер його продає.

Мері Остін пригадує, як вперше побачила Garden Lodge. Вона супроводжувала свого друга Фредді Мерк'юрі, коли він шукав будинок у Лондоні в 1980 році.

Це був літній день, діти гралися в саду, і я була позаду Фредді, коли ми заходили. Було так тихо і так мирно, і це тривало в усьому будинку. Того ж дня він вирішив його купити. Мері Остін Подруга Фредді Мерк'юрі

Меркʼюрі шукав місце, де він міг би спокійно творити та працювати над своєю музикою, не перебуваючи під наглядом ЗМІ, і Garden Lodge був саме таким місцем.

Насправді це був мій будинок лише на словах. Я працювала над будинком з ним і для нього, і він завжди буде його. Це була його мрія, це було його бачення, - зазначила Остін. Поширити

72-річна Остін вирішила продати нерухомість за 38 млн дол.

bloomberg.com

Це сталося після надзвичайно успішного аукціону Sotheby’s у вересні минулого року, на якому було зібрано понад 50 млн дол від продажу речей Мерк’юрі, причому частина доходів була направлена на користь Mercury Phoenix Trust і Фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.

Garden Lodge знаходиться відразу за Кромвель-роуд у самому центрі елітного Кенсінгтона, але він абсолютно приватний, віддалений від тихої житлової дороги та захищений цегляною стіною в едвардіанському стилі, увінчаною ще вищим гострим парканом із камерами навколо нього.

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