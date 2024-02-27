Лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона в Лондоне. Меркьюри написал здесь много своих хитов.

Имение Меркьюри в Лондоне выставят на аукцион

Лондонскую резиденцию музыканта и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Garden Lodge выставили на аукцион, стартовая цена дома составляет 38 млн долл.

Об этом пишет Bloomberg .

Резиденция легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне Garden Lodge уже 30 лет находится в собственности его подруги Мэри Остин. Она получила большую часть его наследия и ухаживала за имением после смерти певца в 1991 году. Подруга Фредди жила в этом доме, а теперь его продает.

Мэри Остин вспоминает, как впервые увидела Garden Lodge. Она сопровождала своего друга Фредди Меркьюри, когда он искал дом в Лондоне в 1980 году.

Это был летний день, дети играли в саду, и я была позади Фредди, когда мы заходили. Было так тихо и мирно, и это продолжалось во всем доме. В тот же день он решил купить его. Мэри Остин Подруга Фредди Меркьюри

Меркьюри искал место, где он мог спокойно творить и работать над своей музыкой, не находясь под наблюдением СМИ, и Garden Lodge был именно таким местом.

На самом деле это был мой дом только на словах. Я работала над домом с ним и для него, и он всегда будет его. Это была его мечта, это было его видение, — отметила Остин. Поделиться

72-летняя Остин решила продать недвижимость за 38 млн долл.

bloomberg.com

Это произошло после чрезвычайно успешного аукциона Sotheby's в сентябре прошлого года, на котором было собрано более 50 млн долл от продажи вещей Меркьюри, причем часть доходов была направлена в пользу Mercury Phoenix Trust и Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона, но он абсолютно частный, удаленный от тихой жилой дороги и защищенный кирпичной стеной в эдвардианском стиле, увенчанной еще более высоким острым забором с камерами вокруг него.

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