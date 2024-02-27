Лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона в Лондоне. Меркьюри написал здесь много своих хитов.
Имение Меркьюри в Лондоне выставят на аукцион
Лондонскую резиденцию музыканта и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Garden Lodge выставили на аукцион, стартовая цена дома составляет 38 млн долл.
Об этом пишет Bloomberg .
Резиденция легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне Garden Lodge уже 30 лет находится в собственности его подруги Мэри Остин. Она получила большую часть его наследия и ухаживала за имением после смерти певца в 1991 году. Подруга Фредди жила в этом доме, а теперь его продает.
Мэри Остин вспоминает, как впервые увидела Garden Lodge. Она сопровождала своего друга Фредди Меркьюри, когда он искал дом в Лондоне в 1980 году.
Меркьюри искал место, где он мог спокойно творить и работать над своей музыкой, не находясь под наблюдением СМИ, и Garden Lodge был именно таким местом.
72-летняя Остин решила продать недвижимость за 38 млн долл.
Это произошло после чрезвычайно успешного аукциона Sotheby's в сентябре прошлого года, на котором было собрано более 50 млн долл от продажи вещей Меркьюри, причем часть доходов была направлена в пользу Mercury Phoenix Trust и Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона.
Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона, но он абсолютно частный, удаленный от тихой жилой дороги и защищенный кирпичной стеной в эдвардианском стиле, увенчанной еще более высоким острым забором с камерами вокруг него.
В Лондоне пройдет высокотехнологичное шоу с "ожившим" Элвисом
Певца Элвиса Пресли оживят для участия в иммерсивном концерте — Elvis Evolution будет использовать искусственный интеллект и голографические проекции, созданные из тысяч его личных фотографий и домашних видеозаписей.
Шоу проведут в ноябре 2024 года в Лондоне, также его покажут в Лас-Вегасе, Берлине и Токио. Компания заявила, что шоу Пресли будет включать в себя "потрясающий концертный опыт", где цифровой Элвис в натуральную величину "впервые исполнит знаковые моменты музыкальной истории на британской сцене".
Шоу станет данью следующего поколения музыкальной легенде и позволит людям погрузиться в мир Элвиса и побыть в его шкуре, — заявил основатель и генеральный директор компании Layered Reality (занимающейся иммерсивными шоу) Эндрю МакГиннес.
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