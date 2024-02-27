Лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри продадут на аукционе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Меркьюри
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона в Лондоне. Меркьюри написал здесь много своих хитов.

Имение Меркьюри в Лондоне выставят на аукцион

Лондонскую резиденцию музыканта и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Garden Lodge выставили на аукцион, стартовая цена дома составляет 38 млн долл.

Об этом пишет Bloomberg .

Резиденция легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне Garden Lodge уже 30 лет находится в собственности его подруги Мэри Остин. Она получила большую часть его наследия и ухаживала за имением после смерти певца в 1991 году. Подруга Фредди жила в этом доме, а теперь его продает.

Мэри Остин вспоминает, как впервые увидела Garden Lodge. Она сопровождала своего друга Фредди Меркьюри, когда он искал дом в Лондоне в 1980 году.

Это был летний день, дети играли в саду, и я была позади Фредди, когда мы заходили. Было так тихо и мирно, и это продолжалось во всем доме. В тот же день он решил купить его.

Мэри Остин

Мэри Остин

Подруга Фредди Меркьюри

Меркьюри искал место, где он мог спокойно творить и работать над своей музыкой, не находясь под наблюдением СМИ, и Garden Lodge был именно таким местом.

На самом деле это был мой дом только на словах. Я работала над домом с ним и для него, и он всегда будет его. Это была его мечта, это было его видение, — отметила Остин.

72-летняя Остин решила продать недвижимость за 38 млн долл.

Garden Lodge
bloomberg.com

Это произошло после чрезвычайно успешного аукциона Sotheby's в сентябре прошлого года, на котором было собрано более 50 млн долл от продажи вещей Меркьюри, причем часть доходов была направлена в пользу Mercury Phoenix Trust и Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд в самом центре элитного Кенсингтона, но он абсолютно частный, удаленный от тихой жилой дороги и защищенный кирпичной стеной в эдвардианском стиле, увенчанной еще более высоким острым забором с камерами вокруг него.

В Лондоне пройдет высокотехнологичное шоу с "ожившим" Элвисом

Певца Элвиса Пресли оживят для участия в иммерсивном концерте — Elvis Evolution будет использовать искусственный интеллект и голографические проекции, созданные из тысяч его личных фотографий и домашних видеозаписей.

Шоу проведут в ноябре 2024 года в Лондоне, также его покажут в Лас-Вегасе, Берлине и Токио. Компания заявила, что шоу Пресли будет включать в себя "потрясающий концертный опыт", где цифровой Элвис в натуральную величину "впервые исполнит знаковые моменты музыкальной истории на британской сцене".

Шоу станет данью следующего поколения музыкальной легенде и позволит людям погрузиться в мир Элвиса и побыть в его шкуре, — заявил основатель и генеральный директор компании Layered Reality (занимающейся иммерсивными шоу) Эндрю МакГиннес.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Феномен Фредди Меркьюри: вышел финальный трейлер байопика "Богемская рапсодия"
Феномен Фредди Меркьюри: вышел финальный трейлер байопика "Богемская рапсодия"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Элтон Джон завершил свой прощальный тур. Он длился 5 лет
Элтон Джон завершил свой прощальный тур. Он длился 5 лет
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ "оживит" Элвиса Пресли для грандиозного шоу в Лондоне
Элвис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?