Кишеньковий годинник пасажира "Титаніка" виставили на аукціон у Британії
Категорія
Світ
Дата публікації

Кишеньковий годинник пасажира "Титаніка" виставили на аукціон у Британії

Титанік
Джерело:  BBC

У Великій Британії на аукціоні Henry Aldridge and Son виставили жіночий кишеньковий годинник, який належав пасажиру "Титаніка" - данцю Гансу Крістенсену Гіварду, що загинув у катастрофі.

Головні тези:

  • Жіночий кишеньковий годинник пасажира “Титаніка” зупинився в часі у момент катастрофи лайнера у 1912 році.
  • Експонат задокументований у списку речей пасажира та залишається у його родині до сьогодні.

Раритет з "Титаніка" виставили на аукціон у Британії

Годинник продається його нащадками й буде виставлений на аукціон Henry Aldridge and Son у Девізесі, графство Вілтшир, 26 квітня.

Вартість лота оцінюється у 50 тис фунтів стерлінгів.

Годинник було виявлено на тілі Гіварда, 27-річного мандрівника, який разом із двома друзями прямував до США і загинув під час катастрофи. Разом із годинником у нього знайшли рахунок в ощадній книжці, ключі, трохи грошей у гаманці, компас і паспорт — усі ці речі після трагедії повернули братові загиблого в Данію.

Цей годинник задокументований в офіційному списку речей Ганса, складеному владою за кілька тижнів після катастрофи "Титаніка", і відтоді залишається в його родини, — заявив аукціоніст Ендрю Олдрідж. — Механізм годинника зупинився в часі в той момент, коли 15 квітня 1912 року холодні води Північної Атлантики поглинули не лише його власника, але й найвідоміший океанський лайнер усіх часів — "Титанік".

Історія Гіварда надихнула на написання книжки про історії данців з "Титаніка". Годинник зі слідами корозії від морської води також став центральним експонатом виставки, присвяченої скандинавському елементу історії "Титаніка", що відбулася в Копенгагені у 2012 році.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Титанік" продовжує гинути на дні: приголомшливе дослідження
"Титанік" продовжує гинути на дні: приголомшливе дослідження
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Плив на потонулий "Титанік". В Атлантичному океані зник підводний човен
Плив на потонулий "Титанік". В Атлантичному океані зник підводний човен
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
У США з аукціону продали культові двері з "Титаніку" за понад 700 тис дол
Титанік

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?