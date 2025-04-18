Кишеньковий годинник пасажира "Титаніка" виставили на аукціон у Британії

У Великій Британії на аукціоні Henry Aldridge and Son виставили жіночий кишеньковий годинник, який належав пасажиру "Титаніка" - данцю Гансу Крістенсену Гіварду, що загинув у катастрофі.
Головні тези:
- Жіночий кишеньковий годинник пасажира “Титаніка” зупинився в часі у момент катастрофи лайнера у 1912 році.
- Експонат задокументований у списку речей пасажира та залишається у його родині до сьогодні.
Раритет з "Титаніка" виставили на аукціон у Британії
Годинник продається його нащадками й буде виставлений на аукціон Henry Aldridge and Son у Девізесі, графство Вілтшир, 26 квітня.
Вартість лота оцінюється у 50 тис фунтів стерлінгів.
Годинник було виявлено на тілі Гіварда, 27-річного мандрівника, який разом із двома друзями прямував до США і загинув під час катастрофи. Разом із годинником у нього знайшли рахунок в ощадній книжці, ключі, трохи грошей у гаманці, компас і паспорт — усі ці речі після трагедії повернули братові загиблого в Данію.
Цей годинник задокументований в офіційному списку речей Ганса, складеному владою за кілька тижнів після катастрофи "Титаніка", і відтоді залишається в його родини, — заявив аукціоніст Ендрю Олдрідж. — Механізм годинника зупинився в часі в той момент, коли 15 квітня 1912 року холодні води Північної Атлантики поглинули не лише його власника, але й найвідоміший океанський лайнер усіх часів — "Титанік".
Історія Гіварда надихнула на написання книжки про історії данців з "Титаніка". Годинник зі слідами корозії від морської води також став центральним експонатом виставки, присвяченої скандинавському елементу історії "Титаніка", що відбулася в Копенгагені у 2012 році.
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