Кишеньковий годинник пасажира "Титаніка" виставили на аукціон у Британії

У Великій Британії на аукціоні Henry Aldridge and Son виставили жіночий кишеньковий годинник, який належав пасажиру "Титаніка" - данцю Гансу Крістенсену Гіварду, що загинув у катастрофі.

Раритет з "Титаніка" виставили на аукціон у Британії

Годинник продається його нащадками й буде виставлений на аукціон Henry Aldridge and Son у Девізесі, графство Вілтшир, 26 квітня.

Вартість лота оцінюється у 50 тис фунтів стерлінгів.

Годинник було виявлено на тілі Гіварда, 27-річного мандрівника, який разом із двома друзями прямував до США і загинув під час катастрофи. Разом із годинником у нього знайшли рахунок в ощадній книжці, ключі, трохи грошей у гаманці, компас і паспорт — усі ці речі після трагедії повернули братові загиблого в Данію.

Цей годинник задокументований в офіційному списку речей Ганса, складеному владою за кілька тижнів після катастрофи "Титаніка", і відтоді залишається в його родини, — заявив аукціоніст Ендрю Олдрідж. — Механізм годинника зупинився в часі в той момент, коли 15 квітня 1912 року холодні води Північної Атлантики поглинули не лише його власника, але й найвідоміший океанський лайнер усіх часів — "Титанік".

Історія Гіварда надихнула на написання книжки про історії данців з "Титаніка". Годинник зі слідами корозії від морської води також став центральним експонатом виставки, присвяченої скандинавському елементу історії "Титаніка", що відбулася в Копенгагені у 2012 році.