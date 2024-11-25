Кипр стремится к членству в НАТО — представлен официальный план

Президент Кипра Никос Христодулидис представил стратегический план возможной интеграции страны в НАТО на встрече с президентом США Джо Байденом. Предложение, озвученное в Овальном кабинете, уже получило положительный отзыв из Вашингтона.
Главные тезисы
- Президент Кипра представил стратегический план интеграции страны в НАТО на встрече с президентом США, получив положительный отзыв из Вашингтона.
- Ключевыми факторами, удерживающими Кипр от вступления в НАТО, являются конфликт на острове и напряженные отношения с Турцией.
- План предусматривает снятие оружейного эмбарго, расширение программ военного обучения и укрепление военного потенциала Кипра с поддержкой США.
- Турция рассматривает приближение Кипра к НАТО как угрозу своим интересам, что усложняет процесс вступления страны в альянс.
- Длительный конфликт на острове, начиная с 1974 года, остается основной причиной отсутствия Кипра в НАТО, ведь Турция признает только Северный Кипр.
Кипр намерен вступить в НАТО: что известно
Советник национальной безопасности Джейк Салливан назвал кипрский план "беспроигрышным" и подчеркнул его значительный потенциал для региональной стабильности.
Первоначальные обсуждения этой инициативы начались с бывшим заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, а летом продолжились с представителями Пентагона. Официальная презентация состоявшегося 30 октября плана вывела инициативу на новый политический уровень.
После визита в США Христодолидис обсудил стратегию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.
Для реализации амбициозных целей Кипр выдвинул три стратегических запроса США:
долгосрочное снятие оружейного эмбарго,
расширение программ военного обучения,
помощь в модернизации военного потенциала
В частности, Никосия надеется получить американскую помощь для расширения базы Андреаса Папандреу в Пафосе, что позволит соответствовать стандартам НАТО и размещать военные силы США на постоянной основе.
Почему Кипр до сих пор не в НАТО
Кипр занимает особое место среди стран Европейского Союза: страна является его полноправным членом, однако остается вне НАТО.
Одной из ключевых причин является тяглый конфликт на острове. С 1974 года часть Кипра находится под турецкой оккупацией, что сохраняет напряженность между двумя общинами и усложняет реализацию крупных внешнеполитических инициатив.
Турция, признающая только турецкое правительство Северного Кипра, рассматривает любые попытки Кипра приблизиться к НАТО как прямую угрозу.
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