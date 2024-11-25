Кипр стремится к членству в НАТО — представлен официальный план

Президент Кипра Никос Христодулидис представил стратегический план возможной интеграции страны в НАТО на встрече с президентом США Джо Байденом. Предложение, озвученное в Овальном кабинете, уже получило положительный отзыв из Вашингтона.

Кипр намерен вступить в НАТО: что известно

Советник национальной безопасности Джейк Салливан назвал кипрский план "беспроигрышным" и подчеркнул его значительный потенциал для региональной стабильности.

Первоначальные обсуждения этой инициативы начались с бывшим заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, а летом продолжились с представителями Пентагона. Официальная презентация состоявшегося 30 октября плана вывела инициативу на новый политический уровень.

После визита в США Христодолидис обсудил стратегию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Ключевая цель плана – укрепление связей Кипра с НАТО и подготовка к возможному членству. Однако этот процесс зависит от прогресса в урегулировании кипрского конфликта и улучшении отношений между ЕС и Турцией. Прорыв в этих вопросах мог бы принести Анкаре доступ к европейским институтам, в чем ей сейчас препятствует вето Кипра. Поделиться

Для реализации амбициозных целей Кипр выдвинул три стратегических запроса США:

долгосрочное снятие оружейного эмбарго,

расширение программ военного обучения,

помощь в модернизации военного потенциала

В частности, Никосия надеется получить американскую помощь для расширения базы Андреаса Папандреу в Пафосе, что позволит соответствовать стандартам НАТО и размещать военные силы США на постоянной основе.

Почему Кипр до сих пор не в НАТО

Кипр занимает особое место среди стран Европейского Союза: страна является его полноправным членом, однако остается вне НАТО.

Одной из ключевых причин является тяглый конфликт на острове. С 1974 года часть Кипра находится под турецкой оккупацией, что сохраняет напряженность между двумя общинами и усложняет реализацию крупных внешнеполитических инициатив.

Турция, признающая только турецкое правительство Северного Кипра, рассматривает любые попытки Кипра приблизиться к НАТО как прямую угрозу.