Кіпр прагне членства в НАТО — представлено офіційний план

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс представив стратегічний план можливої інтеграції країни в НАТО на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Пропозиція, озвучена в Овальному кабінеті, вже отримала позитивний відгук із Вашингтона.
Головні тези:
- Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс представив стратегічний план можливої інтеграції країни в НАТО.
- Офіційник з національної безпеки Джейк Салліван оцінив кіпрський план як безпрограшний для регіональної стабільності.
- Розглядається довгострокове зняття збройового ембарго та розширення програм військового навчання для Кіпру з боку США.
- Конфлікт на острові та ускладнення відносин з Туреччиною є головними чинниками, які утримують Кіпр від вступув у НАТО.
- Туреччина вважає будь-яку наближеність Кіпру до НАТО загрозою інтересам.
Кіпр має наміри вступити у НАТО: що відомо
Радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав кіпрський план "безпрограшним" і підкреслив його значний потенціал для регіональної стабільності.
Початкові обговорення цієї ініціативи почалися ще з колишнім заступником держсекретаря Вікторією Нуланд, а влітку продовжилися з представниками Пентагону. Офіційна презентація плану, що відбулася 30 жовтня, вивела ініціативу на новий політичний рівень.
Після візиту до США Христодулідіс обговорив стратегію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства в Бухаресті.
Для реалізації амбітних цілей Кіпр висунув три стратегічні запити США:
довгострокове зняття збройового ембарго,
розширення програм військового навчання,
допомогу в модернізації військового потенціалу.
Зокрема Нікосія сподівається отримати американську допомогу для розширення бази Андреаса Папандреу в Пафосі, що дасть змогу відповідати стандартам НАТО і розміщувати військові сили США на постійній основі.
Чому Кіпр досі не в НАТО
Кіпр посідає особливе місце серед країн Європейського Союзу: країна є його повноправним членом, проте залишається поза НАТО. Цей статус зумовлений складним переплетенням історичних, геополітичних і внутрішніх чинників.
Однією з ключових причин є тяглий конфлікт на острові. З 1974 року частина Кіпру перебуває під турецькою окупацією, що зберігає напруженість між двома громадами і ускладнює реалізацію великих зовнішньополітичних ініціатив.
Туреччина, яка визнає тільки турецький уряд Північного Кіпру, розглядає будь-які спроби Кіпру наблизитися до НАТО як пряму загрозу.
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