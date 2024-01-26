По информации журналистов проекта "Схемы", тысячи китайских камер наблюдения в Украине передают полученную информацию на серверы производителей.

Что известно о слежке за украинцами при помощи китайских камер

Журналисты отмечают, что речь идет о камерах производства китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются во всех регионах Украины.

В частности, журналисты вместе со специалистами провели эксперимент и выяснили, что ранние модели камер уязвимы для кибератак.

Так, для взлома камеры 2015 года производства в рамках эксперимента понадобилось около 15 мин.

Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая.

При этом власти КНР вынуждают частные китайские компании предоставлять всю информацию, которая считается стратегической для контрразведки страны.

Что известно о компаниях изготовителях камер

В частности, Китай может получить многочисленные записи видеокамер из многих украинских городов, в частности, в районе линии фронта и вблизи стратегических предприятий.

Стоит отметить, что в 2022 году в США обе компании Dahua и Hikvision, а также их государственных совладельцев China Mobile и CETC признали китайскими военными компаниями.

Кроме того, и Dahua, и Hikvision продолжают работать в России.

Только в 2022 году первая уплатила более 70 млн рублей налогов.

Обе компании в 2023 году были внесены Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

С учетом тесного сотрудничества Китая и России существует риск передачи информации с этих устройств непосредственно Москве.

В правоохранительных органах "Схемам" уточнили, что именно камера Hikvision производства 2016 была сломана россиянами во время атаки по Киеву 2 января.