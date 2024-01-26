За інформацією журналістів проєкту “Схеми” тисячі китайських камер спостереження в Україні передають отриману інформацію на сервери виробників.

Що відомо про стеження за українцями за допомогою китайських камер

Журналісти зазначають, що мова йде про камери виробництва китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються у всіх регіонах України.

Зокрема, розслідувачі разом із спеціалістами провели експеримент та з’ясували, що ранні моделі камер вразливі до кібератак.

Так, на злом камери 2015 року виробництва у рамках експерименту знадобилось близько 15 хв.

Відзначається, що і Hikvision, і Dahua, що виробляють ці камери, частково належать державним компаніям Китаю

При цьому влада КНР змушує приватні китайські компанії надавати всю інформацію, яка вважається стратегічною для контррозвідки країни.

Що відомо про компанії виробники камер

Зокрема, Китай може отримати численні записи відеокамер з багатьох українських міст, зокрема, в районі лінії фронту та поблизу стратегічних підприємств.

Варто відзначити, що в 2022 році в США обидві компанії – Dahua і Hikvision, а також їх державних співвласників China Mobile і CETC визнали китайськими військовими компаніями.

Крім того, і Dahua, і Hikvision продовжують працювати в Росії.

Тільки в 2022 році перша сплатила понад 70 млн рублів податків.

Обидві компанії у 2023 році були внесені Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) до переліку міжнародних спонсорів війни.

З урахуванням тісної співпраці Китаю і Росії, є ризик передачі інформації з цих пристроїв безпосередньо Москві.

У правоохоронних органах "Схемам" уточнили, що саме камера Hikvision виробництва 2016 року була зламана росіянами під час атаки по Києву 2 січня.