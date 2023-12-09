РФ роками отримувала інформацію з камер спостереження в Україні — реакція МВС

В Україні встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням TRASSIR. Відео з цих камер потрапляє на московські сервери, що належать компаніям, які мають зв’язки з ФСБ РФ. У МВС пообіцяли перевірити цю інформацію.
Камери спостереження в Україні роками передавали дані в РФ
У розслідуванні “Радіо Свобода” йдеться, що в Україні ще з часів анексії Криму встановлювалися та функціонували тисячі камер відеоспостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL.
«Схеми» провели експеримент разом з експертами з кібербезпеки та дізналися, що відео із цих камер, перш ніж надійти на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляє на сервери, які знаходяться у Москві і належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ РФ.
Використання російської технології TRASSIR Україна обмежила 27 лютого 2022 року, заблокувавши доступ до мільйонів російських IP-адрес.
Проте за даними журналістів, TRASSIR може повернутися на український ринок під виглядом закордонного продукту – зокрема, AziGuard від румунської компанії AziTrend.
Реакція МВС на розслідування
Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав, що у міністерстві перевірять інформацію з розслідування.
Міністр пообіцяв, що до перевірки можливого доступу спецслужб РФ до даних із українських камер, будуть залучені представники військових адміністрацій.
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