РФ роками отримувала інформацію з камер спостереження в Україні — реакція МВС
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ роками отримувала інформацію з камер спостереження в Україні — реакція МВС

Камери

В Україні встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням TRASSIR. Відео з цих камер потрапляє на московські сервери, що належать компаніям, які мають зв’язки з ФСБ РФ. У МВС пообіцяли перевірити цю інформацію.

Камери спостереження в Україні роками передавали дані в РФ

У розслідуванні “Радіо Свобода” йдеться, що в Україні ще з часів анексії Криму встановлювалися та функціонували тисячі камер відеоспостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL.

В Україні їх закуповували як державні підприємства, в тому числі, для встановлення на об’єктах критичної інфраструктури, наприклад на ЧАЕС, так і приватний бізнес, зокрема, мережа магазинів «Велика кишеня», група компаній із логістики «Нова пошта». Масово купували їх у роздріб і пересічні українці у цілях безпеки для своїх помешкань.

«Схеми» провели експеримент разом з експертами з кібербезпеки та дізналися, що відео із цих камер, перш ніж надійти на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляє на сервери, які знаходяться у Москві і належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ РФ.

Рівень чутливості інформації з цих камер важко переоцінити – адже система відеоспостереження дозволяє розпізнавати обличчя, автомобільні знаки, фіксувати рух осіб та транспорту.

Використання російської технології TRASSIR Україна обмежила 27 лютого 2022 року, заблокувавши доступ до мільйонів російських IP-адрес.

Проте за даними журналістів, TRASSIR може повернутися на український ринок під виглядом закордонного продукту – зокрема, AziGuard від румунської компанії AziTrend.

Реакція МВС на розслідування

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав, що у міністерстві перевірять інформацію з розслідування.

Інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, вона потребує ретельного дослідження й вивчення. І це питання не тільки до спеціальних служб. Це питання до комунальних служб, які встановлювали ці камери, – сказав Клименко.

Міністр пообіцяв, що до перевірки можливого доступу спецслужб РФ до даних із українських камер, будуть залучені представники військових адміністрацій.

Ми завжди уважно слідкуємо і за розслідуваннями, і за повідомленнями громадян, тому в найближчий час ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, в тому числі, з відеокамер.

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