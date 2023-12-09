РФ годами получала информацию с камер наблюдения в Украине — реакция МВД

В Украине установлены тысячи камер видеонаблюдения с российским программным обеспечением TRASSIR. Видео с этих камер попадает на московские серверы, принадлежащие компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. В МВД пообещали проверить эту информацию.

Камеры наблюдения в Украине годами передавали данные в РФ

В расследовании Радио Свобода говорится, что в Украине еще со времен аннексии Крыма устанавливались и функционировали тысячи камер видеонаблюдения, работающих на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL.

В Украине их закупали как государственные предприятия, в том числе для установки на объектах критической инфраструктуры, например на ЧАЭС, так и частный бизнес, в частности, сеть магазинов «Велика кишеня», группа компаний по логистике «Новая почта». Массово покупали их в розницу и рядовые украинцы в целях безопасности для своих помещений. Поделиться

Схемы провели эксперимент вместе с экспертами по кибербезопасности и узнали, что видео с этих камер, прежде чем поступить на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, которые находятся в Москве и принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ.

Уровень чувствительности информации с этих камер трудно переоценить – система видеонаблюдения позволяет распознавать лица, автомобильные знаки, фиксировать движение лиц и транспорта. Поделиться

Использование российской технологии TRASSIR Украина ограничила 27 февраля 2022 года, заблокировав доступ к миллионам российских IP-адресов.

Однако, по данным журналистов, TRASSIR может вернуться на украинский рынок под видом зарубежного продукта – в частности, AziGuard от румынской компании AziTrend.

Реакция МВД на расследование

Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона «Единые новости» сказал, что в министерстве проверят информацию по расследованию.

Информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, нуждается в тщательном исследовании и изучении. И это вопрос не только к специальным службам. Это вопрос к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры, – сказал Клименко. Поделиться

Министр пообещал, что к проверке возможного доступа спецслужб РФ к данным из украинских камер будут привлечены представители военных администраций.