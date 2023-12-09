РФ годами получала информацию с камер наблюдения в Украине — реакция МВД

В Украине установлены тысячи камер видеонаблюдения с российским программным обеспечением TRASSIR. Видео с этих камер попадает на московские серверы, принадлежащие компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. В МВД пообещали проверить эту информацию.
Камеры наблюдения в Украине годами передавали данные в РФ
В расследовании Радио Свобода говорится, что в Украине еще со времен аннексии Крыма устанавливались и функционировали тысячи камер видеонаблюдения, работающих на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL.
Схемы провели эксперимент вместе с экспертами по кибербезопасности и узнали, что видео с этих камер, прежде чем поступить на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, которые находятся в Москве и принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ.
Использование российской технологии TRASSIR Украина ограничила 27 февраля 2022 года, заблокировав доступ к миллионам российских IP-адресов.
Однако, по данным журналистов, TRASSIR может вернуться на украинский рынок под видом зарубежного продукта – в частности, AziGuard от румынской компании AziTrend.
Реакция МВД на расследование
Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона «Единые новости» сказал, что в министерстве проверят информацию по расследованию.
Министр пообещал, что к проверке возможного доступа спецслужб РФ к данным из украинских камер будут привлечены представители военных администраций.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-