Книга года BBC-2024 — объявлены краткие списки украинских номинантов

В Украине объявлен краткий список Книги года BBC

В список вошло 15 книг. Их выбирали среди 40 изданий, вошедших в длинные списки премии. Победители литературной премии будут объявлены 12 декабря.

Краткий список премии Книга года BBC-2024:

Павел Паштет Белянский. Драться нельзя отступить. — Харьков: Виват, 2024

Наталья ДОЛЯК. Как ее не любить. — Киев: Темпора, 2024

Юлия Иллюха. Мои женщины/My women. — Киев: Белка, 2024

Степан Процюк. Господин. Роман о Евгении Чикаленко. — Брустуры: Дискурсус, 2024

Галина Тарасенко. Бывшим не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. — Киев: ИД "Орландо", 2024

Краткий список премии Детская Книга года BBC-2024:

Анна Багряна. Часы Ариадны — Тернополь: Богдан, 2023

Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. — Харьков: Утро, 2024

Марина Макущенко. Тайная жизнь чудо-зверей Марии Примаченко. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024

Грася Олейко. И никакие это не выдумки! — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Ростислав Попский. Звезда ищет море. — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2024:

Таня Касьян. Наше. Совместное. Как сохранить человека во время и после войны. — Киев: Лаборатория, 2024

Мирослав Лаюк. Бахмут. — Киев: Украинер, 2023

Андрей Любка. Война с тыльной стороны. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024

Максим Розенфельд. Фасады.

Юрий Рокецкий. Все четко! Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины"

Объявлены победители литературной премии Книга года BBC 2023

Книгой года ВВС 2023 года стал роман "Стремянка" Евгении Кузнецовой "Издательства Старого Льва".

Победителем в номинации детская Книга года стала книга Ивана Малковича "Анна Ярославна: киевская княжна — королева Франции" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Поделиться

В номинации эссеистика победил Ростислав Семкив и его "Приключения украинской литературы" издательства "Темпора".

Церемония награждения прошла в магазине-кафе Readeat в Киеве. В первый раз с начала полномасштабной войны она была в живом формате.

Книге года BBC уже 19 лет. Конкурс проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.