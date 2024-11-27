Книга года BBC-2024 — объявлены краткие списки украинских номинантов
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Книга года BBC-2024 — объявлены краткие списки украинских номинантов

Книга года BBC
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Источник:  BBC

Жюри литературной премии Книга года BBC-2024 объявила краткие списки номинантов.

Главные тезисы

  • В 2024 году украинские литераторы представлены в трех номинациях Книга года ВВС, среди номинантов которых Таня Касьян, Марина Макущенко, Ростислав Попский и другие.
  • Победители премии Книга года ВВС-2023 включают таких авторов, как Евгения Кузнецова, Иван Малкович и Ростислав Семкив, поднимая популярность украинской литературы в мире.
  • Краткие списки номинантов включают романы, книги для детей и работы в жанре эссеистики, продемонстрировав разнообразие литературного наследия Украины.
  • Церемония награждения победителей пройдет 12 декабря в Киеве, где были объявлены победители предыдущих лет в различных номинациях.
  • Партнерство с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) придает премии Книга года ВВС авторитет и поддерживает развитие украинской литературы на международном уровне.

В Украине объявлен краткий список Книги года BBC

В список вошло 15 книг. Их выбирали среди 40 изданий, вошедших в длинные списки премии. Победители литературной премии будут объявлены 12 декабря.

Краткий список премии Книга года BBC-2024:

  • Павел Паштет Белянский. Драться нельзя отступить. — Харьков: Виват, 2024

  • Наталья ДОЛЯК. Как ее не любить. — Киев: Темпора, 2024

  • Юлия Иллюха. Мои женщины/My women. — Киев: Белка, 2024

  • Степан Процюк. Господин. Роман о Евгении Чикаленко. — Брустуры: Дискурсус, 2024

  • Галина Тарасенко. Бывшим не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. — Киев: ИД "Орландо", 2024

Краткий список премии Детская Книга года BBC-2024:

  • Анна Багряна. Часы Ариадны — Тернополь: Богдан, 2023

  • Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. — Харьков: Утро, 2024

  • Марина Макущенко. Тайная жизнь чудо-зверей Марии Примаченко. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024

  • Грася Олейко. И никакие это не выдумки! — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

  • Ростислав Попский. Звезда ищет море. — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2024:

  • Таня Касьян. Наше. Совместное. Как сохранить человека во время и после войны. — Киев: Лаборатория, 2024

  • Мирослав Лаюк. Бахмут. — Киев: Украинер, 2023

  • Андрей Любка. Война с тыльной стороны. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024

  • Максим Розенфельд. Фасады.

  • Юрий Рокецкий. Все четко! Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины"

Объявлены победители литературной премии Книга года BBC 2023

Книгой года ВВС 2023 года стал роман "Стремянка" Евгении Кузнецовой "Издательства Старого Льва".

Победителем в номинации детская Книга года стала книга Ивана Малковича "Анна Ярославна: киевская княжна — королева Франции" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

В номинации эссеистика победил Ростислав Семкив и его "Приключения украинской литературы" издательства "Темпора".

Церемония награждения прошла в магазине-кафе Readeat в Киеве. В первый раз с начала полномасштабной войны она была в живом формате.

Книге года BBC уже 19 лет. Конкурс проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.

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