Книга года BBC-2024 — объявлены краткие списки украинских номинантов

Жюри литературной премии Книга года BBC-2024 объявила краткие списки номинантов.
Главные тезисы
- В 2024 году украинские литераторы представлены в трех номинациях Книга года ВВС, среди номинантов которых Таня Касьян, Марина Макущенко, Ростислав Попский и другие.
- Победители премии Книга года ВВС-2023 включают таких авторов, как Евгения Кузнецова, Иван Малкович и Ростислав Семкив, поднимая популярность украинской литературы в мире.
- Краткие списки номинантов включают романы, книги для детей и работы в жанре эссеистики, продемонстрировав разнообразие литературного наследия Украины.
- Церемония награждения победителей пройдет 12 декабря в Киеве, где были объявлены победители предыдущих лет в различных номинациях.
- Партнерство с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) придает премии Книга года ВВС авторитет и поддерживает развитие украинской литературы на международном уровне.
В Украине объявлен краткий список Книги года BBC
В список вошло 15 книг. Их выбирали среди 40 изданий, вошедших в длинные списки премии. Победители литературной премии будут объявлены 12 декабря.
Краткий список премии Книга года BBC-2024:
Павел Паштет Белянский. Драться нельзя отступить. — Харьков: Виват, 2024
Наталья ДОЛЯК. Как ее не любить. — Киев: Темпора, 2024
Юлия Иллюха. Мои женщины/My women. — Киев: Белка, 2024
Степан Процюк. Господин. Роман о Евгении Чикаленко. — Брустуры: Дискурсус, 2024
Галина Тарасенко. Бывшим не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. — Киев: ИД "Орландо", 2024
Краткий список премии Детская Книга года BBC-2024:
Анна Багряна. Часы Ариадны — Тернополь: Богдан, 2023
Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. — Харьков: Утро, 2024
Марина Макущенко. Тайная жизнь чудо-зверей Марии Примаченко. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024
Грася Олейко. И никакие это не выдумки! — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Ростислав Попский. Звезда ищет море. — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2024:
Таня Касьян. Наше. Совместное. Как сохранить человека во время и после войны. — Киев: Лаборатория, 2024
Мирослав Лаюк. Бахмут. — Киев: Украинер, 2023
Андрей Любка. Война с тыльной стороны. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024
Максим Розенфельд. Фасады.
Юрий Рокецкий. Все четко! Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины"
Объявлены победители литературной премии Книга года BBC 2023
Книгой года ВВС 2023 года стал роман "Стремянка" Евгении Кузнецовой "Издательства Старого Льва".
В номинации эссеистика победил Ростислав Семкив и его "Приключения украинской литературы" издательства "Темпора".
Церемония награждения прошла в магазине-кафе Readeat в Киеве. В первый раз с начала полномасштабной войны она была в живом формате.
Книге года BBC уже 19 лет. Конкурс проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.
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