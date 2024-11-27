Книга року BBC-2024 — оголошено короткі списки українських номінантів
Категорія
Культура
Дата публікації

Книга року BBC-2024 — оголошено короткі списки українських номінантів

Книга
Джерело:  BBC

Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосили короткі списки номінантів.

Головні тези:

  • Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосило короткі списки українських номінантів, серед яких є книги різних жанрів та авторів.
  • Українські літератори представлені у трьох номінаціях: книга року, дитяча книга року та есеїстика, зокрема Таня Касьян, Марина Макущенко, Ростислав Попський та інші.
  • Переможці премії будуть оголошені 12 грудня цього року, книжкова премія Книга року BBC відзначається своєю авторитетністю та репутацією в літературному світі.
  • Українські книги вже довгий час успішно представляються на міжнародних літературних конкурсах та преміях, підвищуючи популярність української літератури у світі.

В Україні оголошено короткий список Книги року BBC

До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.

Короткий список премії Книга року BBC-2024:

  • Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

  • Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

  • Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

  • Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

  • Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024

Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:

  • Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

  • Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

  • Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

  • Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

  • Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:

  • Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

  • Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023

  • Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

  • Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

  • Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Оголошено переможців літературної премії Книга року BBC 2023

Книгою року ВВС 2023 став роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової "Видавництва Старого Лева".

Переможцем у номінації дитяча Книга року стала книга Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

У номінації есеїстика переміг Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".

Церемонія нагородження пройшла у книгарні-кавʼярні Readeat у Києві. Вперше з початку повномасштабної війни вона була у живому форматі.

Книзі року ВВС вже 19 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
BBC Україна назвала трьох переможців премії "Книга року"
BBC Україна назвала трьох переможців премії "Книга року"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Організатори рейтингу "Книжка року-2021" оприлюднили список номінантів
Організатори рейтингу "Книжка року-2021" оприлюднили список номінантів
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Книга Сергія Жадана потрапила до престижного списку The New York Times
Сергій Жадан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?