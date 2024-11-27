Книга року BBC-2024 — оголошено короткі списки українських номінантів

Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосили короткі списки номінантів.
Головні тези:
- Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосило короткі списки українських номінантів, серед яких є книги різних жанрів та авторів.
- Українські літератори представлені у трьох номінаціях: книга року, дитяча книга року та есеїстика, зокрема Таня Касьян, Марина Макущенко, Ростислав Попський та інші.
- Переможці премії будуть оголошені 12 грудня цього року, книжкова премія Книга року BBC відзначається своєю авторитетністю та репутацією в літературному світі.
- Українські книги вже довгий час успішно представляються на міжнародних літературних конкурсах та преміях, підвищуючи популярність української літератури у світі.
В Україні оголошено короткий список Книги року BBC
До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.
Короткий список премії Книга року BBC-2024:
Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024
Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024
Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024
Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024
Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024
Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:
Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023
Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024
Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:
Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024
Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023
Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024
Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
Оголошено переможців літературної премії Книга року BBC 2023
Книгою року ВВС 2023 став роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової "Видавництва Старого Лева".
У номінації есеїстика переміг Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".
Церемонія нагородження пройшла у книгарні-кавʼярні Readeat у Києві. Вперше з початку повномасштабної війни вона була у живому форматі.
Книзі року ВВС вже 19 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.
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