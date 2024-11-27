Книга року BBC-2024 — оголошено короткі списки українських номінантів

В Україні оголошено короткий список Книги року BBC

До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.

Короткий список премії Книга року BBC-2024:

Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024

Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:

Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:

Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023

Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Оголошено переможців літературної премії Книга року BBC 2023

Книгою року ВВС 2023 став роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової "Видавництва Старого Лева".

Переможцем у номінації дитяча Книга року стала книга Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Поширити

У номінації есеїстика переміг Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".

Церемонія нагородження пройшла у книгарні-кавʼярні Readeat у Києві. Вперше з початку повномасштабної війни вона була у живому форматі.

Книзі року ВВС вже 19 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.