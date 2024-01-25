КНУ им. Шевченко и UA Experts договорились о поддержке молодых лидеров-выпускников и потенциальных госслужащих

25 января глава ОО "UA Experts", советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Сергей Нижинский и ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров официально подписали Меморандум о сотрудничестве.

UA Experts и КНУ им. Шевченко усиливают свое сотрудничество

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Общественной организацией «Союз экспертов по борьбе с коррупцией» (ОО «UA Experts») и самым престижным вузом Украины прошло в главном корпусе КНУ.

Сергей Нижинский и Владимир Бугров

Сергей Нижинский обращает внимание на то, что последствия войны часто связаны с юридическими фактами, обусловленными ограничением конституционных прав и свобод граждан.

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день перед юристами — непочатый край работы.

По словам главы «UA Experts», в первую очередь речь идет о комплексной поддержке пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК), домашнего и гендерно обусловленного насилия.

На этом фоне нельзя также забывать о прозрачном расследовании преступлений и помощи в решении многих других социальных, миграционных и гуманитарных вопросов.

В более широком смысле ситуация требует усовершенствования действующих нормативно-правовых актов, введения адвокационных практик и механизмов в национальное законодательство. Соответствующие политики нужно гармонизировать с международным правом и правом ЕС, — объясняет Сергей Нижинский. Поделиться

Кроме того, указано, что КНУ им. Шевченко и “UA Experts” обязались в дальнейшем совмещать усилия для всеобъемлющего реагирования на различные виды насилия, обеспечивать сочетание теоретических знаний и практических навыков при подготовке специалистов, в частности юристов, которые будут работать в этой сфере.

Что важно знать о деятельности ОО "UA Experts"

ОО «UA Experts» — это команда экспертов, ученых, практиков, миротворцев, более 10 лет осуществляющая активную правозащитную, социальную и исследовательскую деятельность.

Наша Общественная организация в прошлом году начала немало проектов и инициатив. Важна для нас коллаборация с нынешними студентами ради подготовки нового поколения профильных специалистов, — отмечает глава ОО Сергей Нижинский. Поделиться

По его словам, подписанный меморандум предусматривает проведение совместных мероприятий с привлечением студентов и сотрудников КНУ, программы менторства для формирования молодых лидеров и потенциальных государственных служащих, стажировку студентов Университета в ОО «UA Experts», разработку рекомендаций и проектов для усовершенствования законодательства и практики его применения вопросов домашнего насилия, гендерно обусловленного насилия и СНПК и т.д.