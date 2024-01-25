КНУ им. Шевченко и UA Experts договорились о поддержке молодых лидеров-выпускников и потенциальных госслужащих

25 января глава ОО "UA Experts", советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Сергей Нижинский и ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров официально подписали Меморандум о сотрудничестве.
UA Experts и КНУ им. Шевченко усиливают свое сотрудничество
Подписание Меморандума о сотрудничестве между Общественной организацией «Союз экспертов по борьбе с коррупцией» (ОО «UA Experts») и самым престижным вузом Украины прошло в главном корпусе КНУ.
Сергей Нижинский обращает внимание на то, что последствия войны часто связаны с юридическими фактами, обусловленными ограничением конституционных прав и свобод граждан.
Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день перед юристами — непочатый край работы.
По словам главы «UA Experts», в первую очередь речь идет о комплексной поддержке пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК), домашнего и гендерно обусловленного насилия.
На этом фоне нельзя также забывать о прозрачном расследовании преступлений и помощи в решении многих других социальных, миграционных и гуманитарных вопросов.
Кроме того, указано, что КНУ им. Шевченко и “UA Experts” обязались в дальнейшем совмещать усилия для всеобъемлющего реагирования на различные виды насилия, обеспечивать сочетание теоретических знаний и практических навыков при подготовке специалистов, в частности юристов, которые будут работать в этой сфере.
Что важно знать о деятельности ОО "UA Experts"
ОО «UA Experts» — это команда экспертов, ученых, практиков, миротворцев, более 10 лет осуществляющая активную правозащитную, социальную и исследовательскую деятельность.
По его словам, подписанный меморандум предусматривает проведение совместных мероприятий с привлечением студентов и сотрудников КНУ, программы менторства для формирования молодых лидеров и потенциальных государственных служащих, стажировку студентов Университета в ОО «UA Experts», разработку рекомендаций и проектов для усовершенствования законодательства и практики его применения вопросов домашнего насилия, гендерно обусловленного насилия и СНПК и т.д.
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