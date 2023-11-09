Предотвращение и противодействие СНСК. В Киеве прошла масштабная конференция

Конференция по предотвращению и реагированию на СНСК

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНСК) – это актуальная правовая тема. В рамках мероприятия участники обсудили проблемы уголовной ответственности за СНСК, ответственность за СНСК согласно украинскому законодательству и практику защиты потерпевших.

Конференция организована по инициативе Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, общественной организации UA Experts в рамках Социально-правового проекта Response&Prevention совместно с Учебно-научным институтом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в видеообращении отметила, что совместно с международными партнерами Украина разработала совместный единый механизм ответа на геноцидальные действия РФ.

Я хочу отметить отдельно результат нашей совместной работы – это запуск работы центров помощи пострадавшим. Сейчас у Украины уже более 11 таких центров. На пути открытие первого центра за границей. Поделиться

Во время панели "Уголовная ответственность за СНСК по международному праву" выступил полковник Ричард Кэмп, экс-командир британской армии в Ирландии, Балканах, Ираке и Афганистане, посол правовой кампании Payback4Ukraine.

В обращении из Израиля Кемп отметил, что граждане Израиля, как и украинцы, также стали жертвами сексуального насилия во время недавнего нападения ХАМАСа.

Очень важно, чтобы у Украины были не только знания об этих практиках, но и реакция на такие преступления и защита своих граждан. История выступает мощным учителем, понимая историю, мы сможем разорвать круг насилия для себя и будущих поколений. Что касается справедливости по отношению к жертвам сексуального насилия, то нужно смотреть в глаза реальности. Достижение справедливости часто является трудным и сложным процессом. Во время конфликтов правовые системы могут быть ослаблены, что делает трудным наказание преступников. Поделиться

Ричард Кэмп

Полковник Кемп отметил, что многие жертвы могут замалчивать болезненный опыт из-за стигм, стыда и потенциального возмездия врага.

Однако мы не должны умалчивать. Это наша обязанность – оказать поддержку и справедливость для выживших. Справедливость для жертв сексуального насилия – это коллективная ответственность, требующая неукоснительного обязательства для привлечения виновных к ответственности. Поделиться

Официально Офис генпрокурора Украины зарегистрировал 235 случаев сексуального насилия во время войны, среди них жертвами было 13 детей.

Реальная цифра, вероятно, в десятки раз выше, если не больше. Потому что жертвы часто боятся сообщать о преступлении, пытаясь просто о нем забыть. Более того, у Украины нет доступа к оккупированным территориям, где могут совершаться эти преступления. Возраст жертв сексуального насилия в Украине составляет от 4 до 82 лет. Около 40% – мужчины. Украина не должна оставаться один на один с этими ужасами. Международное сообщество должно обеспечить исчерпывающие правовые рамки, криминализирующие сексуальное насилие во время конфликтов. Поделиться

Это одно из обязательств международной правовой кампании Payback4Ukraine.

Антон Кориневич, специалист по международному гуманитарному, уголовному и энергетическому праву, Постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым (2019-2022 годы), Посол по особым поручениям МИД Украины отметил, что вряд ли можно найти более актуальную тему в международном праве, чем СНСК.

Когда мы говорим о сексуальных преступлениях, то говорим именно о треке индивидуальной уголовной ответственности. С одной стороны, это можно квалифицировать по УКУ. Военные преступления не имеют срока давности. Другой важный аспект, что по международному праву, ответственность за военные преступления гораздо сильнее, чем общекриминальные. Поделиться

Все преступления России покрываются юрисдикцией МКС, в этой ситуации Украине не нужно создавать систему ответственности. В отличие от преступлений агрессии и репараций, в которых есть пробелы.

Правовая работа Payback4Ukraine

Во время панели "Прогрессивные практики противодействия СНСК и защиты потерпевших" Джейн Алиева, директор международной правовой кампании Payback4Ukraine, основательница Благотворительной организации "Мама Джейн", отметила, что некоторые жертвы сексуального насилия прошлых войн решились говорить о них через 30-50 лет.

Я считаю, что сегодня наша обязанность - учиться на ошибках других стран, а не становиться ошибкой для других стран. Учиться на ошибках – это также изменения в законодательстве, над которым Украина работает. Для реализации справедливости без этого никак. Поделиться

Она добавила, что нужно распространять информацию на других языках. Это ответственность не только СМИ и власти, но и обычных людей.

Реакция международного сообщества будет зависеть от этого направления. Поддерживать жертв СНСК нужно психологически, медицински, юридически и это все должно быть доступно. Поделиться

Представитель Payback4Ukraine рассказала, что организация борется за существенные репарации для украинцев в международных судах. В команде проекта уже более тысячи юристов и юридических фирм из США, Великобритании и Европы.

Глава этой инициативы – человек, который более 30 лет занимается защитой прав людей, имеет выигранные дела против ХАМАСа и ИРА, представляет женщин, подвергшихся насилию в Судане и взялся за крупный проект в Украине. Это доктор Джейсон Маккью. Первое дело Payback4Ukraine начали против группы Вагнера и Евгения Пригожина ровно год назад. Кампания имеет прямое отношение к признанию ЧВК “Вагнер” террористической организацией в Великобритании. Поделиться

Также Payback4Ukraine готовит дела против пропагандистов РФ, против Ирана за дроны-камикадзе, о похищении украинских детей, о пытках и сексуальном насилии над гражданскими и военными украинцами.

Итоги конференции от UA EXPERTS

Сергей Нижинский, председатель ОО UA EXPERTS, общественный советник Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подвел итоги конференции, отметив, что мероприятие помогло укрепить партнерские связи с миром и международными организациями по СНСК.

Сергей Нижинский