Предотвращение и противодействие СНСК. В Киеве прошла масштабная конференция

9 ноября в Киеве прошла международная научно-практическая конференция «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом: предотвращение и реагирование».
Конференция по предотвращению и реагированию на СНСК
Сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНСК) – это актуальная правовая тема. В рамках мероприятия участники обсудили проблемы уголовной ответственности за СНСК, ответственность за СНСК согласно украинскому законодательству и практику защиты потерпевших.
Конференция организована по инициативе Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, общественной организации UA Experts в рамках Социально-правового проекта Response&Prevention совместно с Учебно-научным институтом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в видеообращении отметила, что совместно с международными партнерами Украина разработала совместный единый механизм ответа на геноцидальные действия РФ.
Во время панели "Уголовная ответственность за СНСК по международному праву" выступил полковник Ричард Кэмп, экс-командир британской армии в Ирландии, Балканах, Ираке и Афганистане, посол правовой кампании Payback4Ukraine.
В обращении из Израиля Кемп отметил, что граждане Израиля, как и украинцы, также стали жертвами сексуального насилия во время недавнего нападения ХАМАСа.
Полковник Кемп отметил, что многие жертвы могут замалчивать болезненный опыт из-за стигм, стыда и потенциального возмездия врага.
Официально Офис генпрокурора Украины зарегистрировал 235 случаев сексуального насилия во время войны, среди них жертвами было 13 детей.
Это одно из обязательств международной правовой кампании Payback4Ukraine.
Антон Кориневич, специалист по международному гуманитарному, уголовному и энергетическому праву, Постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым (2019-2022 годы), Посол по особым поручениям МИД Украины отметил, что вряд ли можно найти более актуальную тему в международном праве, чем СНСК.
Все преступления России покрываются юрисдикцией МКС, в этой ситуации Украине не нужно создавать систему ответственности. В отличие от преступлений агрессии и репараций, в которых есть пробелы.
Правовая работа Payback4Ukraine
Во время панели "Прогрессивные практики противодействия СНСК и защиты потерпевших" Джейн Алиева, директор международной правовой кампании Payback4Ukraine, основательница Благотворительной организации "Мама Джейн", отметила, что некоторые жертвы сексуального насилия прошлых войн решились говорить о них через 30-50 лет.
Она добавила, что нужно распространять информацию на других языках. Это ответственность не только СМИ и власти, но и обычных людей.
Представитель Payback4Ukraine рассказала, что организация борется за существенные репарации для украинцев в международных судах. В команде проекта уже более тысячи юристов и юридических фирм из США, Великобритании и Европы.
Также Payback4Ukraine готовит дела против пропагандистов РФ, против Ирана за дроны-камикадзе, о похищении украинских детей, о пытках и сексуальном насилии над гражданскими и военными украинцами.
Итоги конференции от UA EXPERTS
Сергей Нижинский, председатель ОО UA EXPERTS, общественный советник Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подвел итоги конференции, отметив, что мероприятие помогло укрепить партнерские связи с миром и международными организациями по СНСК.
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