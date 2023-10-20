“United for justice. United for nature”. В Киеве стартовала международная конференция по экопреступлениям РФ

На международной конференции “United for justice. United for nature” всемирно известные эксперты проанализируют современные законы, научные и экономические тенденции ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.
В Киеве проходит международная экологическая конференция
Международная конференция “United for justice. United for nature”, которая проходит в Киеве 20-21 октября, объединила ведущих экспертов со всего мира, чтобы проанализировать современное законодательство, научные и экономические тенденции в контексте ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.
Костин добавил, что неотвратимость наказания России за все преступления – главная цель работы всех наших органов.
Цель мероприятия – обобщить подходы и опыт последних двадцати лет, чтобы способствовать развитию институциональных механизмов, процедур и стандартов, необходимых для достижения полной ответственности за экологический вред, вызванный вооруженными конфликтами.
Основные цели международной конференции “United for justice. United for nature”:
повысить осведомленность мирового сообщества о беспрецедентных последствиях войны для окружающей среды и обеспечить дальнейшее взаимодействие на политическом и техническом уровнях по этим неотложным вопросам;
Усилить современные правовые, научные и экономические аспекты ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде во время войны;
Определить и устранить потенциальные пробелы в законодательстве и судебной практике с помощью экспертных обсуждений и рекомендаций.
Бывшая министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поддержала коллег и акцентировала на том, что природа не должна быть в дальнейшем жертвой войны. Она отметила, что все здесь, чтобы зафиксировать все преступления и вместе с коллегами найти пути, чтобы помочь Украине как можно скорее наказать всех причастных и восстановиться.
Среди приглашенных докладчиков и участников конференции также представители созданной при Офисе Президента Украины Рабочей группы высокого уровня по вопросам экологических последствий войны, международных программ ООН, институтов Европейского Союза, Международного уголовного суда, Консультативной группы по тяжким международным преступлениям, ведущие эксперты в области международного права и экологической сохранности.
Ущерб окружающей среде Украины достигает почти 60 млрд долл США
По оценке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, общий ущерб окружающей среде Украины уже превышает 58 млрд долларов США.
Около 30% территории Украины (более 180 000 кв км) заминировано – это вдвое больше площади Португалии. Украина – самая заминированная страна в мире.
Загрязнены почвы, воздух, водные ресурсы. Только в результате горения нефтепродуктов в атмосферу попало около 500 тыс. тонн токсичных веществ. Мусором и обломками загрязнено более 17000 км. В водные объекты попало более 1,5 млн. тонн загрязняющих веществ. Около 600 видов животных оказались под угрозой исчезновения. А подрыв Каховской ГЭС стал величайшей техногенной катастрофой со времен Чернобыля.
Окружающая среда не имеет границ. Пагубные последствия этой войны люди будут ощущать десятилетиями и далеко за пределами Украины. Ее влияние глобально, так что глобальными должны быть и усилия по противодействию агрессору.
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