“United for justice. United for nature”. В Киеве стартовала международная конференция по экопреступлениям РФ

На международной конференции “United for justice. United for nature” всемирно известные эксперты проанализируют современные законы, научные и экономические тенденции ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.

В Киеве проходит международная экологическая конференция

Международная конференция “United for justice. United for nature”, которая проходит в Киеве 20-21 октября, объединила ведущих экспертов со всего мира, чтобы проанализировать современное законодательство, научные и экономические тенденции в контексте ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде в результате войны.

Мы первые в истории человечества, кто расследует и устанавливает экологические преступления, как военные преступления. Мы понимаем, что, будучи первыми, мы не имеем права на ошибку. Поэтому, объединяя всех международных партнеров, мы можем создать отработанные механизмы привлечения к ответственности для тех, кто в будущем будет желать создать такие преступления в других частях света, – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин. Поделиться

Костин добавил, что неотвратимость наказания России за все преступления – главная цель работы всех наших органов.

Когда мы говорили о депортации украинских детей, говорили, что Россия пытается украсть наше будущее. Но когда мы начали фиксировать экологические преступления, мы поняли, что это тоже преступление против нашего государства, потому что, когда враг пытается уничтожить нашу окружающую среду, он также пытается уничтожить наше будущее. Поделиться

Цель мероприятия – обобщить подходы и опыт последних двадцати лет, чтобы способствовать развитию институциональных механизмов, процедур и стандартов, необходимых для достижения полной ответственности за экологический вред, вызванный вооруженными конфликтами.

Украине нужна надежда. Международные организации могут дать эту надежду, чтобы украинцы спокойно возвращались домой, дети ходили в сады и школы. Мы здесь для того, чтобы об экологических преступлениях россии знали и видели не только в Украине, но и во всем мире. Наша помощь и сотрудничество с Украиной также поможет Украине быстрее вступить в ЕС, чего все мы очень хотим, – отметил Виргиниус Синкевичюс, министр экономики Литвы, Европейский комиссионер по окружающей среде, океанам и рыболовству. Поделиться

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Основные цели международной конференции “United for justice. United for nature”:

повысить осведомленность мирового сообщества о беспрецедентных последствиях войны для окружающей среды и обеспечить дальнейшее взаимодействие на политическом и техническом уровнях по этим неотложным вопросам;

Усилить современные правовые, научные и экономические аспекты ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде во время войны;

Определить и устранить потенциальные пробелы в законодательстве и судебной практике с помощью экспертных обсуждений и рекомендаций.

Бывшая министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поддержала коллег и акцентировала на том, что природа не должна быть в дальнейшем жертвой войны. Она отметила, что все здесь, чтобы зафиксировать все преступления и вместе с коллегами найти пути, чтобы помочь Украине как можно скорее наказать всех причастных и восстановиться.

Мы вместе с нашими партнерами планируем открыть климатический офис в Киеве. Такая работа поможет вывести вопросы экологии на новый уровень. Мы показали, что Украина сейчас вместе с теми европейскими странами, которые уже имеют такие системы, – поделился планами на будущее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Поделиться

Среди приглашенных докладчиков и участников конференции также представители созданной при Офисе Президента Украины Рабочей группы высокого уровня по вопросам экологических последствий войны, международных программ ООН, институтов Европейского Союза, Международного уголовного суда, Консультативной группы по тяжким международным преступлениям, ведущие эксперты в области международного права и экологической сохранности.

Ущерб окружающей среде Украины достигает почти 60 млрд долл США

По оценке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, общий ущерб окружающей среде Украины уже превышает 58 млрд долларов США.

Около 30% территории Украины (более 180 000 кв км) заминировано – это вдвое больше площади Португалии. Украина – самая заминированная страна в мире.

Загрязнены почвы, воздух, водные ресурсы. Только в результате горения нефтепродуктов в атмосферу попало около 500 тыс. тонн токсичных веществ. Мусором и обломками загрязнено более 17000 км. В водные объекты попало более 1,5 млн. тонн загрязняющих веществ. Около 600 видов животных оказались под угрозой исчезновения. А подрыв Каховской ГЭС стал величайшей техногенной катастрофой со времен Чернобыля.

Окружающая среда не имеет границ. Пагубные последствия этой войны люди будут ощущать десятилетиями и далеко за пределами Украины. Ее влияние глобально, так что глобальными должны быть и усилия по противодействию агрессору.