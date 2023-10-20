“United for justice. United for nature”. У Києві стартувала міжнародна конференція щодо екозлочинів РФ

На міжнародній конференціії “United for justice. United for nature” всесвітньовідомі експерти проаналізують сучасні закони, наукові та економічні тенденції щодо відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок війни.
У Києві проходить міжнародна екологічна конференція
Міжнародна конференція “United for justice. United for nature”, яка проходить у Києві 20-21 жовтня, об'єднала провідних експертів з усього світу, щоб проаналізувати сучасне законодавство, наукові та економічні тенденції в контексті відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок війни.
Костін додав, що невідворотність покарання Росії за всі злочини – це головна мета роботи усіх наших органів.
Захід має на меті узагальнити підходи та досвід останніх двадцяти років, щоб сприяти розвитку інституційних механізмів, процедур і стандартів, необхідних для досягнення повної відповідальності за екологічну шкоду спричинену збройними конфліктами.
Основні цілі міжнародної конференції “United for justice. United for nature”:
Підвищити обізнаність світової спільноти про безпрецедентні наслідки війни для довкілля та забезпечити подальшу взаємодію на політичному та технічному рівнях з цих невідкладних питань;
Підсилити сучасні правові, наукові та економічні аспекти відповідальності за шкоду, завдану довкіллю під час війни;
Визначити та усунути потенційні прогалини в законодавстві та судовій практиці за допомогою експертних обговорень та рекомендацій.
Колишня Міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом підтримала колег та акцентувала на тому, що природа не має бути в подальшому жертвою війни. Вона зазначила, що всі тут, аби зафіксувати всі злочини і разом із колегами знайти шляхи, аби допомогти Україні якомога скоріше покарати всіх причетних та відновитись.
Серед запрошених доповідачів та учасників конференції також представники створеної при Офісі Президента України Робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни, міжнародних програм ООН, інституцій Європейського Союзу, Міжнародного кримінального суду, Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, провідні експерти в галузі міжнародного права та екологічної безпеки.
Збитки довкіллю України сягають майже 60 млрд дол США
За оцінкою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, загальні збитки довкіллю України вже перевищують 58 млрд доларів США.
Близько 30% території України (понад 180 000 кв км) заміновано – це вдвічі більше за площу Португалії. Україна – найбільш замінована країна в світі.
Забруднено ґрунти, повітря, водні ресурси. Лише внаслідок горіння нафтопродуктів до атмосфери потрапило близько 500 тис тонн токсичних речовин. Сміттям та уламками забруднено понад 17000 км. У водні об’єкти потрапило понад 1,5 млн тонн забруднюючих речовин. Близько 600 видів тварин опинилися під загрозою зникнення. А підрив Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою з часів Чорнобиля.
Довкілля не має кордонів. Згубні наслідки цієї війни люди відчуватимуть десятиліттями, і далеко за межами України. Її вплив є глобальним, отже глобальними мають бути і зусилля із протидії агресору.
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