“United for justice. United for nature”. У Києві стартувала міжнародна конференція щодо екозлочинів РФ

У Києві проходить міжнародна екологічна конференція

Міжнародна конференція “United for justice. United for nature”, яка проходить у Києві 20-21 жовтня, об'єднала провідних експертів з усього світу, щоб проаналізувати сучасне законодавство, наукові та економічні тенденції в контексті відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок війни.

Ми є першими в історії людства, хто розслідує та встановлює екологічні злочини, як воєнні злочини. Ми розуміємо, що будучи першими, ми не маємо права на помилку. Тому об’єднуючи всіх міжнародних партнерів, ми можемо створити відпрацьовані механізми притягнення до відповідальності для тих, хто в майбутньому матиме бажання створити такі злочини в інших частинах світу, – зазначив генпрокурор України Андрій Костін. Поширити

Костін додав, що невідворотність покарання Росії за всі злочини – це головна мета роботи усіх наших органів.

Коли ми говорили про депортацію українських дітей, ми говорили, що Росія намагається вкрасти наше майбутнє. Але коли ми почали фіксувати екологічні злочини, ми зрозуміли, що це теж злочин проти нашої держави, бо коли ворог намагається знищити наше навколишнє середовище, він також намагається знищити наше майбутнє. Поширити

Захід має на меті узагальнити підходи та досвід останніх двадцяти років, щоб сприяти розвитку інституційних механізмів, процедур і стандартів, необхідних для досягнення повної відповідальності за екологічну шкоду спричинену збройними конфліктами.

Україні потрібна надія. Міжнародні організації можуть дати цю надію, аби українці спокійно повертались додому, діти ходили до садочків і шкіл. Ми тут задля того аби про екологічні злочини росії знали і бачили не тільки в Україні, а й у всьому світі. Наша допомога та співпраця з Україною також допоможе Україні швидше вступити до ЄС, чого всі ми дуже хочемо, – зазначив Віргініус Сінкевичюс, міністр економіки Литви, Європейський комісіонер з питань довкілля, океанів та рибальства. Поширити

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Основні цілі міжнародної конференції “United for justice. United for nature”:

Підвищити обізнаність світової спільноти про безпрецедентні наслідки війни для довкілля та забезпечити подальшу взаємодію на політичному та технічному рівнях з цих невідкладних питань;

Підсилити сучасні правові, наукові та економічні аспекти відповідальності за шкоду, завдану довкіллю під час війни;

Визначити та усунути потенційні прогалини в законодавстві та судовій практиці за допомогою експертних обговорень та рекомендацій.

Колишня Міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом підтримала колег та акцентувала на тому, що природа не має бути в подальшому жертвою війни. Вона зазначила, що всі тут, аби зафіксувати всі злочини і разом із колегами знайти шляхи, аби допомогти Україні якомога скоріше покарати всіх причетних та відновитись.

Ми разом із нашими партнерами плануємо в Києві відкрити кліматичний офіс. Така робота нам допоможе вивести питання екології на новий рівень. Ми показали те, що Україна зараз разом з тими європейськими країнами, які вже мають такі системи, – поділився планами на майбутнє міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Поширити

Серед запрошених доповідачів та учасників конференції також представники створеної при Офісі Президента України Робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни, міжнародних програм ООН, інституцій Європейського Союзу, Міжнародного кримінального суду, Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, провідні експерти в галузі міжнародного права та екологічної безпеки.

Збитки довкіллю України сягають майже 60 млрд дол США

За оцінкою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, загальні збитки довкіллю України вже перевищують 58 млрд доларів США.

Близько 30% території України (понад 180 000 кв км) заміновано – це вдвічі більше за площу Португалії. Україна – найбільш замінована країна в світі.

Забруднено ґрунти, повітря, водні ресурси. Лише внаслідок горіння нафтопродуктів до атмосфери потрапило близько 500 тис тонн токсичних речовин. Сміттям та уламками забруднено понад 17000 км. У водні об’єкти потрапило понад 1,5 млн тонн забруднюючих речовин. Близько 600 видів тварин опинилися під загрозою зникнення. А підрив Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою з часів Чорнобиля.

Довкілля не має кордонів. Згубні наслідки цієї війни люди відчуватимуть десятиліттями, і далеко за межами України. Її вплив є глобальним, отже глобальними мають бути і зусилля із протидії агресору.