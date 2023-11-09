Запобігання та протидія СНПК. У Києві пройшла масштабна конференція

Конференція щодо запобігання та реагування на СНПК

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) – це актуальна правова тема. У межах заходу учасники обговорили проблеми кримінальної відповідальності за СНПК, відповідальність за СНПК за українським законодавством та практики захисту потерпілих.

Конференцію організовано за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, громадськї організацієї UA Experts у рамках Соціально-правового проєкту Response&Prevention спільно з Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у відеозверненні зазначила, що спільно з міжнародними партнерами, Україна напрацювала спільний єдиний механізм відповіді на геноцидальні дії РФ.

Я хочу відзначити окремо результат нашої спільної роботи - це запуск роботи центрів допомоги врятованим. Наразі Україна вже має понад 11 таких центрів. На шляху фіналізації відкриття першого центру закордоном. Поширити

Під час панелі “Кримінальна відповідальність за СНПК за міжнародним правом” виступив полковник Річард Кемп, екс командир британської армії в Ірландії, Балканах, Іраку та Афганістану, амбасадор правової кампанії Payback4Ukraine.

У відозверненні з Ізраїлю, Кемп зазначив, що громадяни Ізраїлю, як і українці, також стали жертвами сексуального насильства під час нещодавнього нападу ХАМАСу.

Дуже важливо, щоб Україна мала не лише знання про ці практики, але й могла реагувати на такі злочини і захистити своїх громадян. Історія виступає потужним вчителем, розуміючи історію, ми зможемо розірвати коло насильства для себе та майбутніх поколінь. Що стосується справедливості щодо жертв сексуального насильства, то потрібно дивитися в очі реальності. Досягання справедливості часто є важким та складним процесом. Під час конфліктів правові системи можуть бути ослабленими, що робить важким покарання злочинців. Поширити

Річард Кемп

Полковник Кемп зазначив, що багато жертв можуть замовчувати болючий досвід через стигми, сором та потенційну відплату ворога.

Проте ми не повинні замовчувати. Це наш обов’язок – надати підтримку та справедливість для тих, хто вижив. Справедливість для жертв сексуального насильства - це колективна відповідальність, яка вимагає неухильного зобов'язання для притягнення винних до відповідальності. Поширити

Офіційно Офіс генпрокурора України зареєстрував 235 випадків сексуального насильства під час війни, серед них жертвами були 13 дітей.

Реальна цифра, йморівно, є в десятки разів вищою, якщо не більше. Тому що жертви часто бояться повідомляти про злочин, намагаючись просто про нього забути. Більше того, в України немає доступу до окупованих територій, де можуть відбуватися ці злочини. Вік жертв сексуального насильства в Україні становить від 4 до 82 років. Близько 40% - чоловіки. Україна не повинна лишатися один на один з цими жахами. Міжнародна спільнота повинна забезпечити вичерпні правові рамки, які криміналізують сексуальне насильство під час конфліктів. Поширити

Це одне з забов’язань міжнародної правової команди Payback4Ukraine.

Антон Кориневич, фахівець із міжнародного гуманітарного, кримінального та енергетичного права. Постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим (2019-2022 роки), Посол з особливих доручень МЗС України зазначив, що наврядчи можна знайти актуальнішу тему в міжнародному праві, ніж СНПК.

Коли ми говоримо про сексуальні злочини, то говоримо саме про трек індивідуальної кримінальної відповідальності. З одного боку, це можна кваліфікувати за ККУ. Воєнні злочини не мають строків давності. Інший важливий аспект, що за міжнародним правом, відповідальність за воєнні злочини набагато сильніша, ніж за загальнокримінальні. Поширити

Всі злочини Росії покриваються юрисдикцією МКС, у цій ситуації Україні не потрібно створювати систему відповідальності. На відміну від злочинів агресії та репарацій, у яких є прогалини.

Правова робота Payback4Ukraine

Під час панелі “Прогресивні практики протидії СНПК та захисту потерпілих” Джейн Алієва, директорка міжнародної правової компанії Payback4Ukraine, засновниця Благодійної організації «Мама Джейн», зазначила, що деякі жертви сексуального насильства минулих воєн наважилися говорити про них через 30-50 років.

Я вважаю, що сьогодні наш обов’язково вчитися на помилках інших країн, а не ставати помилкою та прикладом для інших країн. Вчитися на помилках – це також зміни до законодавства, над яким Україна працює. Для реалізації справедливості без цього ніяк. Поширити

Вона додала, що потрібно розповсюджувати інформацію іншими мовами. Це відповідальність не тільки ЗМІ та влади, але й звичайних людей.

Реакція міжнародної спільноти буде залежати від цього напряму. Підтримувати жертв СНПК потрібно психологічно, медично, юридично і це все має бути доступно. Поширити

Представниця Payback4Ukraine розповіла, що організація бореться за суттєві репарації для українців у міжнародних судах. У команді проєкту вже більше тисячі юристів та юридичних фірм з США, Британії та Європи.

Голова цієї ініцативи – людина, яка понад 30 років займається захистом прав людей, має виграні справи проти ХАМАСу та ІРА, представляє жінок, які зазнали насильства в Судані та взявся за великий проєкт в Україні. Це доктор Джейсон Макк’ю. Першу справу Payback4Ukraine почали проти групи Вагнера та Євгена Пригожина рівно рік тому. Кампанія має прямий стосунок до визнання ПВК Вагнер терористичною організацією у Великій Британії. Поширити

Також Payback4Ukraine готує справи проти пропагандистів РФ, проти Ірану за дрони-камікадзе, про викрадення українських дітей, про тортури та сексуальне насильство над цивільними та військовими українцями.

Підсумки конференції від UA EXPERTS

Сергій Ніжинський, голова ГО UA EXPERTS, громадський радник Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підвів підсумки конференції, зазначивши, що захід допоміг зміцнити партнерські зв'язки зі світом та з міжнародними організаціями у питанні СНПК.

Сергій Ніжинський