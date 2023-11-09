Запобігання та протидія СНПК. У Києві пройшла масштабна конференція

9 листопада у Києві пройшла міжнародна науково-практична конференція «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом: запобігання та реагування».
Конференція щодо запобігання та реагування на СНПК
Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) – це актуальна правова тема. У межах заходу учасники обговорили проблеми кримінальної відповідальності за СНПК, відповідальність за СНПК за українським законодавством та практики захисту потерпілих.
Конференцію організовано за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, громадськї організацієї UA Experts у рамках Соціально-правового проєкту Response&Prevention спільно з Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у відеозверненні зазначила, що спільно з міжнародними партнерами, Україна напрацювала спільний єдиний механізм відповіді на геноцидальні дії РФ.
Під час панелі “Кримінальна відповідальність за СНПК за міжнародним правом” виступив полковник Річард Кемп, екс командир британської армії в Ірландії, Балканах, Іраку та Афганістану, амбасадор правової кампанії Payback4Ukraine.
У відозверненні з Ізраїлю, Кемп зазначив, що громадяни Ізраїлю, як і українці, також стали жертвами сексуального насильства під час нещодавнього нападу ХАМАСу.
Полковник Кемп зазначив, що багато жертв можуть замовчувати болючий досвід через стигми, сором та потенційну відплату ворога.
Офіційно Офіс генпрокурора України зареєстрував 235 випадків сексуального насильства під час війни, серед них жертвами були 13 дітей.
Це одне з забов’язань міжнародної правової команди Payback4Ukraine.
Антон Кориневич, фахівець із міжнародного гуманітарного, кримінального та енергетичного права. Постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим (2019-2022 роки), Посол з особливих доручень МЗС України зазначив, що наврядчи можна знайти актуальнішу тему в міжнародному праві, ніж СНПК.
Всі злочини Росії покриваються юрисдикцією МКС, у цій ситуації Україні не потрібно створювати систему відповідальності. На відміну від злочинів агресії та репарацій, у яких є прогалини.
Правова робота Payback4Ukraine
Під час панелі “Прогресивні практики протидії СНПК та захисту потерпілих” Джейн Алієва, директорка міжнародної правової компанії Payback4Ukraine, засновниця Благодійної організації «Мама Джейн», зазначила, що деякі жертви сексуального насильства минулих воєн наважилися говорити про них через 30-50 років.
Вона додала, що потрібно розповсюджувати інформацію іншими мовами. Це відповідальність не тільки ЗМІ та влади, але й звичайних людей.
Представниця Payback4Ukraine розповіла, що організація бореться за суттєві репарації для українців у міжнародних судах. У команді проєкту вже більше тисячі юристів та юридичних фірм з США, Британії та Європи.
Також Payback4Ukraine готує справи проти пропагандистів РФ, проти Ірану за дрони-камікадзе, про викрадення українських дітей, про тортури та сексуальне насильство над цивільними та військовими українцями.
Підсумки конференції від UA EXPERTS
Сергій Ніжинський, голова ГО UA EXPERTS, громадський радник Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підвів підсумки конференції, зазначивши, що захід допоміг зміцнити партнерські зв'язки зі світом та з міжнародними організаціями у питанні СНПК.
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