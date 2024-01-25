КНУ ім. Шевченка та UA Experts домовилися про підтримку молодих лідерів-випускників та потенційних держслужбовців

25 січня голова ГО “UA Experts”, радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Сергій Ніжинський і ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров офіційно підписали Меморандум про співробітництво.

UA Experts та КНУ ім. Шевченка посилюють свою співпрацю

Підписання Меморандуму про співробітництво між Громадською організацією «Союз експертів по боротьбі з корупцією» (ГО «UA Experts») та найпрестижнішим вишем України відбулося в головному корпусі КНУ.

Сергій Ніжинський та Володимир Бугров

Сергій Ніжинський звертає увагу на те, що наслідки війни часто пов’язані з юридичними фактами, зумовленими обмеженням конституційних прав і свобод громадян.

Він також наголосив, що станом на сьогодні перед правниками — непочатий край роботи.

За словами глави «UA Experts», насамперед йдеться про комплексну підтримку постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із конфліктом (СНПК), домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

На цьому тлі не можна також забувати про прозоре розслідування злочинів й допомогу у вирішенні багатьох інших соціальних, міграційних і гуманітарних питань.

У ширшому сенсі ситуація вимагає удосконалення чинних нормативно-правових актів, запровадження адвокаційних практик і механізмів у національне законодавство. Відповідні політики потрібно гармонізувати з міжнародним правом і правом ЄС, — пояснює Сергій Ніжинський. Поширити

Окрім того, наголошується, що КНУ ім. Шевченка та “UA Experts” зобов’язалися надалі поєднувати зусилля задля всеосяжного реагування на різні види насильства, забезпечувати поєднання теоретичних знань і практичних навичок під час підготовки фахівців, зокрема правників, які працюватимуть у цій сфері.

Що важливо знати про діяльність ГО “UA Experts”

ГО «UA Experts» — це команда експертів, науковців, практиків, миротворців, що більше як 10 років здійснює активну правозахисну, соціальну та дослідницьку діяльність.

Наша Громадська організація торік започаткувала чимало проєктів та ініціатив. Важливою для нас є колаборація з нинішніми студентами заради підготовки нового покоління профільних фахівців, — наголошує голова ГО Сергій Ніжинський.

За його словами, підписаний меморандум передбачає проведення спільних заходів із залученням студентів та співробітників КНУ, програми менторства для формування молодих лідерів та потенційних державних службовців, стажування студентів Університету в ГО «UA Experts», розробку рекомендацій і проєктів для вдосконалення законодавства та практики його застосування з питань домашнього насильства, ґендерно зумовленого насильства та СНПК тощо.