Когда выплатят компенсации жертвам сексуального насилия со стороны россиян — ответ Зеленской
Категория
Украина
Дата публикации

Когда выплатят компенсации жертвам сексуального насилия со стороны россиян — ответ Зеленской

Елена Зеленская
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Источник:  The Guardian

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что в течение следующих нескольких недель жертвы сексуального насилия со стороны российских захватчиков получат первые компенсации.

Сексуальное насилие во время войны. Украина борется за восстановление справедливости

Редакция издания The Guardian обращает внимание на то, что около 500 украинских граждан, пострадавших от таких действий российских солдат, будут идентифицированы и им будут выплачены промежуточные компенсации вместе с финансовой, медицинской и психологической помощью.

Возмещение жертвам грубых нарушений прав человека, в частности жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом, — это не только экономическая поддержка. Это важный шаг к восстановлению справедливости. И эта справедливость нужна не только в Украине. Справедливость для украинских жертв насилия сейчас является зеркалом для всего мира, — подчеркнула Елена Зеленская.

По ее словам, такой случай станет первым, когда жертвам насилия будет предоставлено возмещение во время продолжающейся войны.

В Глобальном фонде пострадавших от насилия отмечают, что реабилитация и компенсация являются элементами возмещения, но для пострадавших очень важно признание.

Что важно знать о Глобальном фонде пострадавших от насилия

Его создали еще 5 лет назад, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом, а также предоставить им доступ к возмещению ущерба.

Схема возмещения является подтверждением того, что произошедшее с ними официально признано. Это также сигнал для широкой общественности, — объяснил руководитель организации Эстер Дингеманс.

По словам журналистов, по состоянию на сегодняшний день точное количество украинцев, пострадавших от сексуального насилия из-за действий оккупантов, неизвестно, ведь большинство пострадавших не сообщают об этих преступлениях.

В Глобальном фонде озвучили предположение, что речь может идти о тысячах людей.

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