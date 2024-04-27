Коли виплатять компенсації жертвам сексуального насильства з боку росіян — відповідь Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що протягом наступним декількох тижнів жертви сексуального насильства з боку російських загарбників отримають перші компенсації.
Сексуальне насильство під час війни. Україна бореться за відновлення справедливості
Редакція видання The Guardian звертає увагу на те, що близько 500 українських громадян, які постраждали від таких дій російських солдатів, будуть ідентифіковані та їм буде виплачено проміжні компенсації разом з фінансовою, медичною та психологічною допомогою.
За її словами, такий випадок стане першим, коли жертвам насильства буде надано відшкодування під час триваючої війни.
У Глобальному фонді постраждалих від насильства зазначають, що реабілітація та компенсація є елементами відшкодування, але для постраждалих дуже важливим є визнання.
Що важливо знати про Глобальний фонд постраждалих від насильства
Його створили ще 5 років тому, щоб надати допомогу та підтримку постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а також надати їм доступ до відшкодування збитків.
За словами журналістів, станом на сьогодні точна кількість українців, які постраждали від сексуального насильства через дії окупантів, невідома, адже більшість постраждалих не повідомляють про ці злочини.
У Глобальному фонді озвучили припущення, що може йтися про тисячі людей.
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