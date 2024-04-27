Коли виплатять компенсації жертвам сексуального насильства з боку росіян — відповідь Зеленської

Сексуальне насильство під час війни. Україна бореться за відновлення справедливості

Редакція видання The Guardian звертає увагу на те, що близько 500 українських громадян, які постраждали від таких дій російських солдатів, будуть ідентифіковані та їм буде виплачено проміжні компенсації разом з фінансовою, медичною та психологічною допомогою.

Відшкодування жертвам грубих порушень прав людини, зокрема жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, — це не лише економічна підтримка. Це важливий крок до відновлення справедливості. І ця справедливість потрібна не лише в Україні. Справедливість для українських жертв насильства зараз є дзеркалом для всього світу, — наголосила Олена Зеленська. Поширити

За її словами, такий випадок стане першим, коли жертвам насильства буде надано відшкодування під час триваючої війни.

У Глобальному фонді постраждалих від насильства зазначають, що реабілітація та компенсація є елементами відшкодування, але для постраждалих дуже важливим є визнання.

Що важливо знати про Глобальний фонд постраждалих від насильства

Його створили ще 5 років тому, щоб надати допомогу та підтримку постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а також надати їм доступ до відшкодування збитків.

Схема відшкодування є підтвердженням того, що те, що з ними сталося, офіційно визнано. Це також є сигналом для широкої громадськості, — пояснив очільник організації Естер Дінгеманс. Поширити

За словами журналістів, станом на сьогодні точна кількість українців, які постраждали від сексуального насильства через дії окупантів, невідома, адже більшість постраждалих не повідомляють про ці злочини.