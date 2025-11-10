Коломойский и Боголюбов заплатят ПриватБанку 3 млрд долл — решение Высокого суда Англии
Коломойский и Боголюбов заплатят ПриватБанку 3 млрд долл — решение Высокого суда Англии

Коломойский
Источник:  Укринформ

Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд. дол. США посредством возмещения убытков и судебных издержек.

Главные тезисы

  • Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов, включая компенсацию за ущерб и дополнительные расходы.
  • Бывшие владельцы банка пытались отложить исполнение решения и предпринимали попытки апелляции, но их ходатайства были отклонены судом.
  • Оставшаяся сумма должна быть уплачена до 24 ноября 2025 года, иначе начисляются проценты; ПриватБанк воспользуется принудительным взысканием через активы бывших собственников.

Коломойский и Боголюбов заплатят 3 млрд долл ПриватБанку

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Основная сумма ущерба, который должен быть уплачен ПриватБанку, определена судом в размере 1,762 млрд долл США. Также суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере 1,190 млрд долл США и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере 76,4 млн фунтов стерлингов (99,6 млн. долл. США).

В пресс-службе уточнили, что Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции. Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеперечисленные суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае неуплаты к этой дате на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера — правительства Украины. Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

Также в банке отметили, что суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения".

Так, судья Трауэр отметил, что "позиции ответчиков были по своей сути неправдоподобными и построены на сознательной лжи", а также что попытка Боголюбова дистанцироваться от мошеннических действий "была глубоко обманчивой и недобродетельной". Судом было установлено, что и Коломойский, и Боголюбов представили "позицию, которая имела целью ввести суд в заблуждение".

В июле 2025 года Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка по делу против бывших собственников, признав незаконное присвоение ими почти 2 млрд долл. средств банку.

