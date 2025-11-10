Коломойський та Боголюбов сплатять ПриватБанку 3 млрд дол — рішення Високого суду Англії

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат.
Головні тези:
- Високий суд Англії призначив Коломойському та Боголюбову виплатити банку понад 3 млрд дол у зв'язку з незаконними діями.
- Суд наклав на колишніх власників суму в розмірі 1,762 млрд дол як компенсацію за завдані збитки та додаткові витрати.
- Коломойський та Боголюбов мають сплатити відсотки в розмірі 1,190 млрд дол та авансовий платіж для покриття витрат банку.
Коломойський і Боголюбов сплатять 3 млрд дол ПриватБанку
Про це повідомили у пресслужбі банку.
У пресслужбі уточнили, що Коломойський та Боголюбов зверталися до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.
Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати на них нараховуватимуть відсотки.
Також у банку зауважили, що суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування".
Так, суддя Трауер зазначив, що "...позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Судом було встановлено, що і Коломойський, і Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".
У липні 2025 року Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників, визнавши незаконне привласнення ними майже 2 млрд дол коштів банку.
