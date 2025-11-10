Коломойський та Боголюбов сплатять ПриватБанку 3 млрд дол — рішення Високого суду Англії

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат.

Коломойський і Боголюбов сплатять 3 млрд дол ПриватБанку

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі 1,762 млрд дол. США. Також суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити відсотки в розмірі 1,190 млрд дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів (99,6 млн дол. США). Поширити

У пресслужбі уточнили, що Коломойський та Боголюбов зверталися до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати на них нараховуватимуть відсотки.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду коштом активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера — уряду України. Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів із грудня 2017 року. Поширити

Також у банку зауважили, що суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування".

Так, суддя Трауер зазначив, що "...позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Судом було встановлено, що і Коломойський, і Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

У липні 2025 року Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників, визнавши незаконне привласнення ними майже 2 млрд дол коштів банку.