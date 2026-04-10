Компания Anthropic разработала новую модель искусственного интеллекта, которая получила название Claude Mythos. Несмотря на это, ее решили не выпускать на рынок ИИ, ведь она слишком мощная и может стать причиной серьезных угроз.

Загадочный ИИ Claude Mythos — что с ним не так

Представители компании Anthropic рассказали СМИ, что их искусственный интеллект является первоклассным специалистом в кибербезопасности.

Прежде всего речь идет о том, что этот ИИ сможет самостоятельно находить уязвимости в программном обеспечении и даже предлагать способы использования этих "дыр" для атак.

Однако одна из ключевых проблем заключается в том, что Claude Mythos делает это настолько качественно, что даже в руках людей без опыта он становится очень опасным инструментом.

Более того, в рамках тестирования модель демонстрировала еще более жуткие навыки.

Так, во время одного из экспериментов она смогла выйти за пределы контролируемой среды, в которой ее запускали, и начала действовать уже автономно, то есть по собственному усмотрению.