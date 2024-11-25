Конкурент Tesla. Xiaomi cкоро представит вторую модель электромобиля

Вторая модель электромобиля Xiaomi выйдет на рынок в феврале-марте 2025 года. Новинка проходит под кодовым названием MX11 и будет соперничать с Tesla Model Y.

Xiaomi в скором времени представит вторую модель электромобиля

Точно известно, что новая модель Xiaomi EV будет являться электрическим внедорожником. Автомобиль разделит платформу и некоторые компоненты из Xiaomi SU7, но будет иметь уникальный дизайн с плавными боковыми линиями.

Если ценовая стратегия Xiaomi для новой модели будет такой же, как у SU7, то новый внедорожник будет стоить дешевле Tesla Model Y.

Напомним, Xiaomi официально представила свой первый электромобиль SU7 в марте 2024 года, а уже 18 ноября объявила, что компания достигла своей цели — 100 тыс. проданных единиц.

29 октября Xiaomi начала предварительную продажу серийной версии более мощного SU7 Ultra за 814 900 юаней (112 590 долл. США), что почти в четыре раза превышает стартовую цену обычного SU7 в 215 900 юаней (29 791 долл. США). Продажи SU7 Ultra начнутся в марте 2025 года. Поделиться

Xiaomi представила свой первый электромобиль

Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche.

SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.