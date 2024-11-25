Конкурент Tesla. Xiaomi cкоро представит вторую модель электромобиля

Вторая модель электромобиля Xiaomi выйдет на рынок в феврале-марте 2025 года. Новинка проходит под кодовым названием MX11 и будет соперничать с Tesla Model Y.
Главные тезисы
- Xiaomi готовит к выходу на рынок свою вторую модель электромобиля с кодовым названием MX11, который будет конкурировать с Tesla Model Y.
- Новый электрический внедорожник от Xiaomi обещает уникальный дизайн с плавными боковыми линиями и более доступную цену по сравнению с конкурентами.
- Помимо MX11, Xiaomi уже представила электромобили SU7 и готовится к выпуску SU7 Ultra, стремясь стать одним из ведущих мировых автопроизводителей.
- Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь высказал амбициозные планы по развитию автомобильной промышленности Китая и заявил о намерении стать одним из 5 крупнейших автопроизводителей мира в ближайшие 15-20 лет.
- Будущий успех Xiaomi в автомобильной отрасли планируется обеспечить за счет высоких технологий, инноваций и конкурентоспособности на мировом рынке.
Xiaomi в скором времени представит вторую модель электромобиля
Точно известно, что новая модель Xiaomi EV будет являться электрическим внедорожником. Автомобиль разделит платформу и некоторые компоненты из Xiaomi SU7, но будет иметь уникальный дизайн с плавными боковыми линиями.
Если ценовая стратегия Xiaomi для новой модели будет такой же, как у SU7, то новый внедорожник будет стоить дешевле Tesla Model Y.
Напомним, Xiaomi официально представила свой первый электромобиль SU7 в марте 2024 года, а уже 18 ноября объявила, что компания достигла своей цели — 100 тыс. проданных единиц.
Xiaomi представила свой первый электромобиль
Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche.
SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.
Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом, — сказал Лей Цзюнь.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Интересное
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-