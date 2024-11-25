Конкурент Tesla. Xiaomi cкоро представит вторую модель электромобиля
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Конкурент Tesla. Xiaomi cкоро представит вторую модель электромобиля

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Источник:  online.ua

Вторая модель электромобиля Xiaomi выйдет на рынок в феврале-марте 2025 года. Новинка проходит под кодовым названием MX11 и будет соперничать с Tesla Model Y.

Главные тезисы

  • Xiaomi готовит к выходу на рынок свою вторую модель электромобиля с кодовым названием MX11, который будет конкурировать с Tesla Model Y.
  • Новый электрический внедорожник от Xiaomi обещает уникальный дизайн с плавными боковыми линиями и более доступную цену по сравнению с конкурентами.
  • Помимо MX11, Xiaomi уже представила электромобили SU7 и готовится к выпуску SU7 Ultra, стремясь стать одним из ведущих мировых автопроизводителей.
  • Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь высказал амбициозные планы по развитию автомобильной промышленности Китая и заявил о намерении стать одним из 5 крупнейших автопроизводителей мира в ближайшие 15-20 лет.
  • Будущий успех Xiaomi в автомобильной отрасли планируется обеспечить за счет высоких технологий, инноваций и конкурентоспособности на мировом рынке.

Xiaomi в скором времени представит вторую модель электромобиля

Точно известно, что новая модель Xiaomi EV будет являться электрическим внедорожником. Автомобиль разделит платформу и некоторые компоненты из Xiaomi SU7, но будет иметь уникальный дизайн с плавными боковыми линиями.

Если ценовая стратегия Xiaomi для новой модели будет такой же, как у SU7, то новый внедорожник будет стоить дешевле Tesla Model Y.

Напомним, Xiaomi официально представила свой первый электромобиль SU7 в марте 2024 года, а уже 18 ноября объявила, что компания достигла своей цели — 100 тыс. проданных единиц.

29 октября Xiaomi начала предварительную продажу серийной версии более мощного SU7 Ultra за 814 900 юаней (112 590 долл. США), что почти в четыре раза превышает стартовую цену обычного SU7 в 215 900 юаней (29 791 долл. США). Продажи SU7 Ultra начнутся в марте 2025 года.

Xiaomi представила свой первый электромобиль

Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche.

SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.

Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом, — сказал Лей Цзюнь.

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