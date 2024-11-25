Конкурент Tesla. Xiaomi незабаром представить другу модель електромобіля

Друга модель електромобіля Xiaomi вийде на ринок у лютому-березні 2025 року. Новинка проходить під кодовою назвою MX11 і буде конкурувати з Tesla Model Y.
Головні тези:
- Xiaomi готується представити другу модель електромобіля MX11, яка буде конкурувати з Tesla Model Y на ринку у лютому-березні 2025 року.
- Нова модель MX11 буде електричним позашляховиком і матиме унікальний дизайн з плавними бічними лініями.
- Приблизна цінова стратегія нової моделі Xiaomi може зробити її більш доступною, ніж Tesla Model Y, в повній комплектації.
- Xiaomi вже має досвід у виробництві електромобілів, останнім часом презентувавши SU7 і готуючись до випуску SU7 Ultra.
- Генеральний директор Xiaomi висловив плани компанії стати одним із великих світових автовиробників протягом наступних 15-20 років, сприяючи розвитку автомобільної промисловості в Китаї.
Xiaomi незабаром представить другу модель електромобіля
Точно відомо, що нова модель Xiaomi EV буде електричним позашляховиком. Автомобіль розділить платформу і деякі компоненти з Xiaomi SU7, але матиме унікальний дизайн з плавними бічними лініями.
Якщо цінова стратегія Xiaomi для нової моделі буде такою ж як у SU7, то новий позашляховик коштуватиме дешевше Tesla Model Y.
Нагадаємо, Xiaomi офіційно представила свій перший електромобіль SU7 у березні 2024 року, а вже 18 листопада оголосила, що компанія досягла своєї мети — 100 тис проданих одиниць.
Xiaomi представила свій перший електромобіль
Седан, який отримав назву SU7, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією "супер-електродвигуна", здатною забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж у електромобілів Tesla та Porsche.
SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.
Наполегливо працюючи протягом наступних 15-20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому, — сказав Лей Цзюнь.
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